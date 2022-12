Henry Cavills neues Fantasy-Universum erklärt: Was ist Warhammer 40.000?

Nach dem Doppel-Fiasko von The Witcher und Superman schnappt sich Henry Cavill eine Fantasy-Serie von Amazon. Aber worum geht es in Warhammer 40.000?

Henry Cavill führt ewigen Fantasy-Krieg im 41. Jahrtausend: Das ist Warhammer 40.000

Henry Cavills Karriere hängt am seidenen Faden. Diesen Eindruck haben viele Fans zumindest nach dem Verlust seiner beiden größten Rollen als Superman und The Witcher -Held gewonnen. Doch das Potenzial einer neuen Serie könnte sein Unglück in der Vergangenheit vergessen lassen. Mit Warhammer 40.000 soll der Schauspieler dieanführen, das ihm keinesfalls fremd ist. Aber um was geht es überhaupt?

Warhammer 40.000 (auch Warhammer 40K oder W40K) ist ursprünglich ein Tabletop-Spiel der Firma Games Workshop, in dem Teilnehmer mit eigenen Armeen, Würfeln und simplen Berechnungen gegeneinander in den Krieg ziehen. Den Reiz machen dabei das Basteln der Schauplätze und Bemalen der Figuren, aber auch das einmalige Setting selbst aus.

Denn wie der Name schon andeutet, spielt Warhammer 40K im 41. Jahrtausend. Dort führt das gigantische Imperium der Menschheit einen immerwährenden, aussichtslosen und omnipräsenten Krieg gegen grausame Alienrassen wie Orks und unheimliche übernatürliche Feinde, die die Dämonen einer chaotischen Dimension verehren. Eine der beliebtesten Parteien im ewigen Massaker unzähliger Planeten sind etwa die menschlichen Elitekrieger der Space Marines.

Codex Pictures/Games Workshop Space Marines aus dem Warhammer 40K-Universum

Die Stimmung des gigantischen Fantasy-Universums ist dabei grundsätzlich düster und pessimistisch. Erfinder Rick Priestley ließ sich unter anderem von den Herr der Ringe- und Dune-Büchern, Terminator, den ersten beiden Alien-Filmen und der Literatur H.P. Lovecrafts inspirieren. Die Warhammer 40K-Welt wurde seit Veröffentlichung 1987 durch unzählige Romane, einige Filme und eine Videospiel-Reihe mit tausenden von Geschichten gefüllt.



Welche Rolle spielt Henry Cavill in Amazons Warhammer 40K-Serie?

Wie genau Amazon dieses gewaltige Universum in eine Serie verpacken will, ist noch nicht klar. Die Story oder die Rolle von Cavill sind, ebenso wie der restliche Cast und die Besetzungen hinter der Kamera, noch nicht bekannt. Es handelt es sich trotzdem um den perfekten Job für den The Witcher-Star.

Denn Cavills Liebe zu Warhammer 40K ist seit langem bekannt. Bereits als Zehnjähriger entdeckte er das Spiel für sich und verwendet seither allem Anschein nach viel Zeit auf Spielen, Bemalen und Basteln in der Games Workshop-Welt. Es ist beinahe, als hätte Amazon ein Projekt um die absolute Traumvorstellung des Stars herumgebaut.

Schaut euch hier einige Warhammer 40K-Interviews mit Henry Cavill auf Englisch an:

Wann kommt die Warhammer 40.000-Serie mit Henry Cavill zu Amazon Prime Video?

Wann genau ihn Fans als Krieger im 41. Jahrtausend bewundern können, ist allerdings noch nicht sicher. Gemessen am gegenwärtigen Stand der Produktion rechnen wir nicht vor Mitte 2024 mit der Veröffentlichung der ersten Folgen.

Was haltet ihr von Henry Cavills Besetzung in der Warhammer 40K-Serie?