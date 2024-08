Henry Cavills neues großes Sci-Fi-Universum wird in 5 Monaten scheitern – wenn Amazon nicht handelt

Obwohl die Netflix-Serie The Witcher noch zwei Staffeln laufen wird, kehrt sie ohne Hauptdarsteller Henry Cavill zurück. Die konkreten Gründe für seinen Ausstieg sind bis heute nicht bekannt, jedoch ebnete der Bruch mit der Fantasy-Verfilmung für den Star den Weg zur Erfüllung eines Herzensprojekts.

Nach dem The Witcher-Ausstieg verkündete Amazon eine Zusammenarbeit mit Henry Cavill, der ein aus Serien und Filmen bestehendes Sci-Fi-Universum auf Basis des Tabletop-Spiels Warhammer 40.000 als Hauptdarsteller und Produzent auf den Weg bringen soll. Jetzt droht dem gewaltigen Vorhaben das Aus.

Henry Cavill ist nicht nur Schauspieler, sondern auch selbsterklärter Nerd. Das Warhammer-Franchise zählt ebenfalls zu seinen Leidenschaften. Zu seinem neuen Posten als kreative Kraft hinter der Amazon-Adaption erklärte er damals auf Instagram :

Seither Amazon gab bisher weder Filme noch Serien aus dem geplanten "WCU" offiziell in Auftrag. Das könnte bald das Ende von Henry Cavills Sci-Fi-Traum bedeuten, wie IGN berichtet.

Amazon

Henry Cavill in The Ministry of Ungentlemanly Warfare