Herr der Ringe mit Puppen: Netflix beendet eine seiner besten Serien

Wie Der Herr der Ringe nur mit Puppen - so wurde Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands oft umschrieben. Nun hat Netflix die Fantasyserie nach nur einer Staffel abgesetzt.

Soeben wurde Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands mit einem Emmy ausgezeichnet, da zieht Netflix der Fantasyserie den Stecker. Letztes Jahr im August feierte das Prequel zu Jim Hensons Der dunkle Kristall seine Premiere und wurde sowohl von den Kritikern als auch vom Publikum mit Lob überschüttet. Für eine 2. Staffel hat es aber nicht gereicht.

Der dunkle Kristall: Staffel 2 kommt definitiv nicht

Im Interview mit io9 spricht Produzentin Lisa Henson über die Absetzung der Serie, die es geschafft hat, weit über die übliche Nostalgie hinauszuwachsen. Dem Team rund um Regisseur Louis Leterrier ist es gelungen, die vertraute Welt mit einer liebevoll erzählten Geschichte stimmig zu erweitern und darüber hinaus Jim Hensons Vermächtnis einer neuen Generation nahezubringen.

Schaut den Trailer zu Der dunkle Kristall:

Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands - S01 Teaser (Deutsch) HD

Auch auf Moviepilot wird Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands sehr geschätzt. 8,1 von 10 Punkten gebt ihr im Durchschnitt - das schafft definitiv nicht jede Serie. Auch in unserem Seriencheck waren wir sehr angetan von den zehn Episoden der 1. Staffel. Hier ist ein aufwendiges Puppen-Epos entstanden, das genauso episch wie Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie ist.

Netflix verliert mit Der dunkle Kristall eine wertvolle Serie

Eine Rückkehr in die Welt von Der dunkle Kristall ist damit jedoch nicht ausgeschlossen. Gegenüber io9 lässt Lisa Henson durchblicken, dass es durchaus andere Wege gibt, um die Geschichte von Rian, Brea und Co. in Zukunft weiterzuerzählen. Voraussichtlich findet diese Fortsetzung dann aber nicht mehr unter dem Dach von Netflix statt.

Der Streaming-Dienst verliert damit eine seiner prestigeträchtigsten Serien. Vermutlich ist es ein kleines Wunder, dass diese außergewöhnliche Produktion, die Unmengen an Ressourcen verschlungen hat, überhaupt in dieser schnelllebigen Serienlandschaft entstehen konnte. Selbst wenn der Der dunkle Kristall: Ära des Widerstands nicht weitergeht: Die zehn Episoden, die wir haben, sind etwas Besonderes.

