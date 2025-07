Fantasy-Rückkehr: Herr der Ringe-Serie enthüllt erstes Video zu Staffel 3 und feiert wichtigen Meilenstein

Fans von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht dürfen sich freuen, denn Staffel 3 der Fantasy-Serie ist offiziell in Produktion. Zur Feier des Tages gab es ein erstes, unheilvolles Video vom Set.

Es ist beinahe ein gutes Jahr vergangen, seit die 2. Staffel von Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bei Amazon Prime Video eingetroffen ist und dort den Aufstieg Saurons in Mittelerde weitererzählte. Während die Fantasy-Serie mit starken Einbußen in den Publikumszahlen umgehen musste, gab es vor wenigen Monaten doch noch die frohe Kunde, dass die Geschichte auf Grundlage der Welt von J.R.R. Tolkien in Staffel 3 weitergehen wird.

Nun haben Fans noch mehr Grund zu Freude, denn Die Ringe der Macht Staffel 3 feiert offiziell ihren Produktionsstart. Dazu gab es ein erstes Video vom Set.

Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht Staffel 3 ist in Produktion – erstes Video teast Saurons Rückkehr

Der offizielle Serienaccount auf X teilte das erste Video vom Ringe der Macht Staffel 3-Set, das uns einen Einblick hinter die Kulissen der Fantasy-Fortsetzung gewährt. Darin sehen wir den Transport einer ganz besonderen Kopfbedeckung – Morgoths alte Krone, die Sauron zu seiner eigenen hat umarbeiten lassen und nun als Markenzeichen für den ultimativen Bösewicht steht. Dazu gab es die unheilvollen Worte zu lesen:

Etwas rührt sich am Set. Staffel 3 ist auf dem Weg.

Nachdem uns bereits einige neue Castingmeldungen erreicht haben, dürfen sich Fans somit nun in absoluter Sicherheit wiegen, dass in Mittelerde wieder Leben herrscht. Dennoch dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis die neuen Folgen bei Amazon eintreffen. Denn die Dreharbeiten der detailreichen Fantasy-Serie sind umfangreich. Daraufhin folgt dann noch eine nicht weniger umfangreiche Postproduktionsphase. Wir rechnen aktuell frühestens mit einem Start im nächsten Jahr.

Wenn ihr bis dahin noch einmal mit uns auf das Staffel 2-Finale zurückblicken wollt, hört doch mal in unseren Podcast zu Die Ringe der Macht rein:

Podcast zur Herr der Ringe-Serie: Ringe der Macht-Finale und was uns in Staffel 3 erwartet

Nach 8 Folgen ist die 2. Staffel von Amazons großer Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht zu Ende gegangen. Mittelerde-Fans Esther von Moviepilot und Sebastian von Filmstarts ziehen ein Fazit nach dem großen Finale und diskutieren Highlights und Fehltritte der Rückkehr.

Ist die Zauberer-Enthüllung gelungen? Hält die große Schlacht, was sie versprochen hat? Und was haben Sauron, Galadriel und Co. als Nächstes vor, wenn wir auf Theorien zu Staffel 3 schauen?