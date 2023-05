Eine Schande: Fantasy-Abenteuer zeigt allerletzten Auftritt von Star Wars-Ikone Carrie Fisher, aber niemand darf es sehen

Zum letzten Mal war die verstorbene Carrie Fisher in Star Wars 8 zu sehen, doch vor ihrem Tod drehte sie einen Fantasy-Film, der bis heute von Rätseln umgeben ist.

Am 23. Dezember 2016 befand sich Carrie Fisher in einem Flugzeug auf dem Weg nach Los Angeles, als sie zusammenbrach. Vier Tage später war die Filmlegende tot. Millionen trauerten um die Schauspielerin, die als Prinzessin Leia in den Star Wars-Filmen berühmt wurde und nahmen ein Jahr später in Die letzten Jedi Abschied von der Leinwandlegende.

Star Wars 8 war aber nicht der letzte Film von Carrie Fisher. Als sie an jenem Dezembertag das Flugzeug bestieg, hatte sie eine Buch-Tour und den Dreh eines Fantasy-Abenteuers hinter sich. Bis heute wurde dieser Film nicht veröffentlicht. Bei den Filmfestspielen in Cannes 2023 wurde ein weiterer Versuch gestartet, das zu ändern.

In ihrem letzten Film spielt Star Wars-Legende Carrie Fisher eine Hexe

Der letzte Film mit Carrie Fisher heißt Wonderwell und die Suche nach seinem Verbleib fördert kuriose Details hervor, Andeutungen eines beträchtlichen Rechtsstreits hinter den Kulissen und eine bewegende Beschreibung der letzten Szene, die sie vor einer Kamera gedreht hat. Aber der Reihe nach ...

Handfeste Informationen über Wonderwell sind rar, aber vorhanden. Er wurde fertiggestellt, ist 96 Minuten lang (Quelle: Cinando ). Die Handlung lässt sich so beschreiben:

Die 12-jährige Violet begleitet ihre Familie in eine bezaubernde mittelalterliche Stadt, wo ihre ältere Schwester ein Fotoshooting hat. Violet erkundet die Umgebung. Nachdem sie durch ein Portal in eine fremde Welt fällt, muss sie gegen die Zeit ankämpfen, um den Weg nach Hause zu finden.

Carrie Fisher spielt in dem Fantasy-Film eine Hexe namens Hazel und Popstar Rita Ora übernimmt Rolle einer Fashion-Designerin und Bösewichtin.

Carrie Fisher als Hexe in Wonderwell:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Für sein Regie-Debüt konnte Vlad Marsavin also eine veritable Star-Riege gewinnen. Wonderwell ist bis dato sein einziger Spielfilm-Credit.



Sogar der Entdecker von Han Solo war am Film beteiligt

Hinter den Kulissen findet sich ebenfalls eine Koryphäe im Personal von Wonderwell. Der Casting-Director und spätere Produzent Fred Roos hat an den großen Filmen von Francis Ford Coppola mitgearbeitet, darunter Der Pate und Apocalypse Now. Außerdem gilt er als Entdecker von Harrison Ford und empfahl Ford einem gewissen George Lucas für die Rolle von Han Solo in Star Wars.

Die großen Namen vor und hinter der Kamera ebneten Wonderwell trotzdem nicht den Weg ins Kino. Warum?

Der Fantasy-Film litt unter "extremen Turbulenzen"

Solche Verzögerungen ereignen sich in der Filmwelt häufiger, als man denkt. Gerade bei kleineren Filmen kann die Insolvenz von Firmen, rechtliche Auseinandersetzungen oder fehlendes Budget für die Effekte eine Veröffentlichung verhindern.

Instagram Rita Oras Instagram-Story in Erinnerung an Carrie Fisher

Ein Blog-Eintrag des Anwalts und Produzenten Lee Rudnicki verrät Hinweise über die problematische Entstehung von Wonderwell.

Laut seiner Version litt das Projekt unter "extremen Turbulenzen" in der Vorproduktion. Er nennt keine Namen, aber deutet einen "legalen Straßenkampf" mit einem ehemaligen Produzenten an, der schließlich beigelegt wurde.

Das erklärt noch nicht, warum kaum jemand Wonderwell sehen durfte. Der Film hatte jedoch ausgehend von den Schilderungen von Anfang an einen steinigen Weg vor sich.

In Cannes gab es ein Lebenszeichen von Wonderwell

Bei Wonderwell handelt es sich um eine unabhängige Produktion, ohne großes Studio im Rücken. Für solche Filme muss man Starttermine durch mühsame Verhandlungen und Deals herausschlagen. Ein Ort dafür ist der Filmmarkt in Cannes, der jedes Jahr parallel zu den Festspielen stattfindet. Das kann man sich so vorstellen: Unter Scheinwerferlicht feiert Disneys 300-Millionen-Blockbuster Indiana Jones und das Rad des Schicksals Premiere, während man im Keller des Festival-Palais Deals für Arthouse-Perlen und The Asylum-Ramsch abschließt.



Beim Filmmarkt in Cannes blitzte dieses Jahr ein Lebenszeichen von Wonderwell auf. In einer Anzeige im Branchenmagazin Screen warb die Firma Epic Pictures für den Film, um potenzielle Rechte-Käufer aufmerksam zu machen:

Epic Pictures Die Wonderwell-Anzeige in Canes

Epic Pictures reagierte nicht auf die Anfrage von Moviepilot nach einem Update zum Projekt.

Ebenso erschienen zum Zeitpunkt dieses Artikels keine Meldung über die Lizenzierung von Wonderwell für bestimmte Länder oder Plattformen.

Die Dreharbeiten von Wonderwell wurden im Januar 2017 beendet und laut IMDBPro wurde die Postproduktion 2021 fertiggestellt. Sechs Jahre nach der letzten Klappe fehlt aber weiterhin ein Hoffnungsschimmer, dass wir Carrie Fishers finalen Auftritt jemals sehen werden.

Carrie Fishers "herzzerreißende" letzte Szene

Übrig bleiben ein großes Fragezeichen in der Filmografie von Star Wars-Legende Carrie Fisher, Fotos und ein paar Andeutungen. Rudnicki beschreibt im erwähnten Blogpost, wie er Wonderwell zum ersten Mal gesehen hat, und kommt auf Carrie Fishers letzte Szene zu sprechen. Er holt groß aus:

Wenn du ein Schauspieler wärst und mit 100%iger Sicherheit wüsstest, dass dies dein letzter Tag auf der Erde ist, wäre dies eine Szene, die du entwerfen könntest, um dich von deinen Fans zu verabschieden. Carries letzte Zeile handelt vom Leben selbst - ich werde sie hier nicht verraten, aber sie ist genial, wenn auch herzzerreißend.

Beschreibungen dieser Art sind aber kein Balsam für die Fan-Seele, im Gegenteil. Es ist eine Schande, dass der letzte Film von Carrie Fisher auf irgendeiner Festplatte Staub fängt.