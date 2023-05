Heute im TV: Epischer 3 Stunden-Horror, der eine ganze Generation traumatisierte und 27 Jahre später neu verfilmt wurde

Heute läuft ein dreistündiges Horror-Highlight im TV, das nach 33 Jahren immer noch einer ganzen Generation Angst macht. Nicht zuletzt wegen eines ikonischen Monsters.

Als Stephen Kings Es 1990 als Zweiteiler über die TV-Bildschirme waberte, verstörte er eine ganze Generation an Horror-Fans mit seiner Grusel-Stimmung und einem Clown, der einem danach jeden Kindergeburtstag vermiest. Heute läuft er im TV.

Im TV: Ein Horror-Clown, von dem sich viele auch nach 33 Jahren nicht erholt haben

In der Kleinstadt Derry verschwinden Kinder auf mysteriöse Weise. Eine Gruppe von Freunden, die sich selbst den Klub der Verlierer nennt, will dem Treiben auf den Grund gehen. Und entdeckt hinter Geschehnissen einen grausamen Dämon in der Gestalt eines Clowns (Tim Curry), der auch als Pennywise bekannt ist.

In seinen 192 Minuten Laufzeit bietet Es die gesamte Vielfalt der berühmten Romanvorlage von Stephen King. Von den verstörenden Verhältnissen, unter denen die "Verlierer" aufwachsen müssen, zum präzise beobachteten Horror der Clownsgestalt fesselt der Film mit seinen düsteren Themen auch heute noch wie am ersten Tag.

Kein Wunder also, dass der Stoff mittlerweile ein zweites Mal als Film aufgelegt wurde. Mit Es und ES Kapitel 2 brachte Horror-Experte Andy Muschietti (Mama) die Vorlage 27 Jahre später ins Kino.

Wann läuft Stephen Kings Es im TV?

Stephen Kings Es läuft am heutigen Dienstag, den 30. Mai 2023, um 22.35 Uhr auf Kabel 1. Neben Tim Curry ist unter anderem Seth Green (Der Staatsfeind Nr.1) vor der Kamera zu sehen.

