"Heulte mir die Augen aus": Ein Jurassic World 4-Star verpasste beim Dreh die Geburt seiner Tochter

Die Jurassic World 4-Stars haben sich für den neuen Sci-Fi-Blockbuster mächtig ins Zeug gelegt. Ein Darsteller verpasste beim Dreh sogar die Geburt seiner eigenen Tochter.

Mit einem Budget von rund 180 Millionen US-Dollar wurde auf finanzieller Ebene mitnichten bei der Produktion des kommenden Sci-Fi-Blockbusters Jurassic World 4: Die Wiedergeburt gespart. Doch auch die Darsteller:innen um Scarlett Johansson unterstützten die Rückkehr der Dino-Reihe auf die Leinwand mit größter Tatkraft, die über harte Kämpfe mit Selbstzweifeln bis hin zu Nahtoderfahrungen reicht.

Co-Star Rupert Friend (Homeland) musste beim Dreh darüber hinaus ein ganz besonderes Opfer bringen. Denn er verpasste am Jurassic World 4-Set einen der wohl wichtigsten Momente seines Lebens.

Jurassic World 4-Star Rupert Friend verpasste die Geburt des "Jurassic Babys"

Wie Friend kürzlich bei der Today Show (via Entertainment Weekly ) erklärte, erwarteten er und Schauspielerin Aimee Mullins (Stranger Things) ein Kind, während er die Dreharbeiten zu Jurassic World 4 in London absolvierte. Während eines besonders ungünstigen Moments bekam er schließlich den verheißungsvollen Anruf:

Ich bin gerade erst nach New York geflogen, um meine Frau zu überraschen. Am nächsten Tag ging es wieder nach London und ich werde für einen Stunt an einem Draht in 100 Fuß [ca. 30 Meter] Höhe hochgezogen. Die Crew hat angefangen zu rufen: 'Holt ihn runter, holt ihn runter.'

Die Crew erklärte Friend daraufhin, dass seine Frau am Telefon sei, woraufhin er entgegnete: "Ich meinte zu ihr, 'Schatz, ich bin ein wenig beschäftigt.'" Schon bald wurde ihm jedoch die Dringlichkeit der Situation bewusst:

Die Fruchtblase von meiner Frau war geplatzt. Dann war es ein riesiger Aufwand, den letzten Sitzplatz im letzten Flugzeug aus England heraus in die Staaten zu bekommen, um rechtzeitig zur Geburt da zu sein – die ich leider verpasst habe.

Friend konnte letztendlich nicht persönlich bei der Geburt seines Kindes dabei sein, konnte den Moment jedoch wenigstens virtuell mitverfolgen, wie er weiter erklärte:

Ich habe es über FaceTime am Flughafen miterlebt und habe mir die Augen ausgeheult, während die ganzen Flugbegleiterinnen mir mit Champagner zugeprostet haben. Und dann habe ich fast den Flug verpasst.

Glücklicherweise hatte das Schicksal jedoch andere Pläne für Friend, weshalb er seiner Frau bis zum Ende virtuell Beistand leisten konnte:

Dieses wundervolle – ich werde es nie vergessen – Geräusch ertönte im Flughafen und sagte: 'Ding, dong. Dein Flug ist verspätet.' Und dann haben sie gesagt: 'Du hast eine kleine Tochter.'

Aufgrund der außergewöhnlichen Umstände habe seine Tochter den Spitznamen "Jurassic Baby" erhalten: "Sie wird immer ein Dino-Baby sein", witzelte Friend weiter.

Wann kommt Jurassic World 4: Die Wiedergeburt ins Kino?

Ob sich Mühe, Schweiß und Tränen letztendlich gelohnt haben, erfahren wir am 2. Juli 2025, wenn Jurassic World 4: Die Wiedergeburt in die deutschen Kinos einzieht. Neben Rupert Friend, Scarlett Johansson und Jonathan Bailey sind in dem Film unter anderem Mahershala Ali (Moonlight), Ed Skrein (Deadpool) und Luna Blaise (Manifest) zu sehen. Regie führte Gareth Edwards (The Creator).