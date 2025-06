Scarlett Johansson wurde beim Jurassic World 4-Dreh von "Angst und Selbstzweifeln" gequält – sie hat eine verblüffende Erklärung

Scarlett Johansson gehört zu den größten Hollywood-Stars überhaupt. In ihren ersten zwei Wochen beim Jurassic World 4-Dreh hatte sie trotzdem große Selbstzweifel.

Scarlett Johansson gilt als eine der größten Schauspielerinnen der Gegenwart, nicht erst seit ihren Marvel-Erfolgen. Und obwohl sie seit Jahren eine Rolle im Jurassic-Franchise verfolgt , war sie

sehr unsicher, wie sie gegenüber Deadline erklärt.

Der Beginn des Jurassic World 4-Drehs war für Scarlett Johansson unangenehm

Johanssons Figur sieht sich im neuen Jurassic-Film mit gigantischen Dinos konfrontiert. Auf die Frage, ob sie beim Dreh ähnlich entsetzt gewesen sei, enthüllte der Star:

Ich war nicht entsetzt, aber die ersten zwei Wochen Arbeit waren mit Angst und Selbstzweifeln gefüllt. Das ist für mich normal. Schließlich bekam ich die Sache in den Griff und wurde mir klar darüber, was ich tun musste. Aber in den ersten zwei Wochen sagte ich mir: 'Ich weiß nicht, ob ich dafür die Richtige bin.'

Johanssons Antwort mag sympathisch, aber für viele Fans auch verblüffend sein: Nach über 30 Jahren Hollywood, einer steilen MCU-Karriere und zwei oscarnominierten Rollen (zeitgleich für Marriage Story und Jojo Rabbit) wäre eine Arbeitsweise ohne große Selbstzweifel berechtigt. Aber womöglich sind es am Ende genau diese Grübeleien, die ihr für einen Part die nötige Energie und Kreativität verleihen.

In Jurassic World 4 spielt Scarlett Johansson die Hauptrolle Zora Bennett, die als Anführerin einer brandgefährlichen Mission auf eine seit Jahren unberührte Dino-Insel gelangt. Dort befinden sich die tödlichsten Saurier von allen – denen die Truppe zu Leibe rücken und Blut abnehmen muss, um ihren Auftrag zu erfüllen.

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt erscheint am 2. Juli 2025 in den deutschen Kinos. Als Regisseur fungierte Gareth Edwards (The Creator). Das Drehbuch übernahm zum ersten Mal seit 28 Jahren David Koepp, der zuletzt 1997 bei Vergessene Welt: Jurassic Park in das Franchise involviert war. Neben Johansson sind unter anderem Jonathan Bailey (Bridgerton), Mahershala Ali (Moonlight), Rupert Friend (Hitman: Agent 47) und Ed Skrein (Deadpool) vor der Kamera zu sehen.