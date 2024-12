Heute Abend bei Amazon Prime: Mit diesem Film stimmt ihr euch perfekt auf Heiligabend ein

Ihr wollt dem Weihnachtsstress entfliehen und einfach in die zauberhafte Welt der Kindheit eintauchen? Dann ist dieser Film genau der Richtige für eure Weihnachtszeit.

Vielleicht kennt ihr das Gefühl auch noch. Der Moment in der Kindheit, wenn Weihnachten plötzlich ein wenig an Magie verliert. Wenn die Frage aufkommt, ob die Geschenke wirklich vom Christkind beziehungsweise vom Weihnachtsmann kommen – und ein wenig von diesem Zauber verblasst, der uns vorher so gefesselt hat. Genau in dieser Stimmung ist auch die namenlose Hauptfigur im Weihnachtsfilm Der Polarexpress. Auf seiner Reise zum Nordpol macht der Junge sich auf, den verlorenen Zauber wiederzufinden – und entdeckt dabei die wahre Bedeutung von Weihnachten.

Der Polarexpress bei Amazon Prime: Wo man hinfährt, ist egal – wichtig ist die Entscheidung, einzusteigen

Ein Junge, der nicht mehr so richtig an den Zauber von Weihnachten glaubt, wird mitten in der Nacht geweckt. Durch sein kleines Wohnviertel donnert nämlich ein riesiger Zug - Der Polarexpress. Reiseziel: Nordpol. Die perfekte Gelegenheit also für den Jungen herauszufinden, ob es den Weihnachtsmann wirklich gibt.

Doch wie der Schaffner so treffend sagt: "Mit den Zügen ist das so: Wo man hinfährt, ist egal, wichtig ist die Entscheidung, einzusteigen." Und genau das macht der Junge – ausgestattet mit Skepsis, aber auch einer großen Portion Neugier.

Schaut hier einen Clip aus Der Polarexpress:

Der Polarexpress - Clip (Deutsch) HD

Die Geschichte, die der Film erzählt, ist dabei weit mehr als nur eine Zugfahrt. Es geht um Freundschaft, Glauben und die Dinge, die Weihnachten besonders machen. Mit einer Handlung voller Twists, Spannung und herzerwärmender Momente lässt der Film uns wünschen, für ein paar Stunden wieder Kind zu sein.

Magische Animation und eine Hollywood-Legende in fast jeder Rolle

Neben der rührenden Geschichte fasziniert vor allem die Technik hinter Der Polarexpress. Der Film nutzt nämlich etwas, das kurz zuvor bereits Gollum in Herr der Ringe zum Leben erweckt hat - Motion Capture. Fast alle Figuren in Der Polarexpress wurden durch niemand geringeren als Tom Hanks ”gespielt” – und im Original auch von ihm gesprochen. Vom Schaffner bis zum Jungen selbst – Hanks’ Performance sorgt für eine einzigartige Atmosphäre und macht die Figuren erstaunlich lebendig.

Ein weiterer Höhepunkt sind die musikalischen Elemente. Besonders das Lied "Believe" von Josh Groban bleibt im Ohr. Es läuft immer wieder im Hintergrund und verbreitet eine besondere melancholische Weihnachtsstimmung, die man einfach nicht loslassen möchte. Die Kombination aus einzigartiger Animation, emotionaler Musik und ganz viel Spaß macht Der Polarexpress zu einem zeitlosen Weihnachtsklassiker.

Familie, Heiße Schokolade und Baumschmücken: Meine Tradition mit Der Polarexpress

Für mich ist dieser Film so zeitlos, dass er zu einer Weihnachtstradition geworden ist. Jedes Jahr wird bei meiner Familie am 23. Dezember der Baum geschmückt. Ausgestattet mit heißer Schokolade läuft parallel auf dem Fernseher Der Polarexpress. Das bringt mich jedes Jahr aufs Neue in Weihnachtsstimmung und bereitet mich perfekt auf Heiligabend vor.

Also nichts wie ran: Heiße Schokolade machen, ab auf die Couch und mal wieder ein bisschen Glauben an Weihnachten zulassen. Dann könnt auch ihr vielleicht wieder die Glöckchen im Film hören.

Der Polarexpress ist aktuell bei Amazon Prime Video und WOW im Abo verfügbar.

