Heute Abend bei Disney+: 115-Millionen-Abenteuerfilm, dessen Hauptrolle Sylvester Stallone ablehnte und das bereut er bis heute

Klassische Abenteuer-Unterhaltung könnt ihr heute Abend bei Disney+ streamen. Sylvester Stallone hätte beinahe die Hauptrolle gespielt. Aber er entschied sich für einen Flop.

1984 erschien einer der unterhaltsameren Abenteuerfilme der Dekade, in dem ein sympathisches Star-Trio sich in die Untiefen des Dschungels begibt. Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten wird manchmal als Indiana Jones-Verschnitt abgetan, bezirzt aber mit seinem ganz eigenen (streitsüchtigen) Charme. Der geht auch auf die Chemie der beiden Hauptdarsteller Michael Douglas und Kathleen Turner zurück. Diese Kombi war so ursprünglich nicht geplant.



Vor Michael Douglas sollte Sylvester Stallone die Hauptrolle spielen

Superman Christopher Reeves und sogar Clint Eastwood wurden für die Rolle des Jägers Jack Colton in Erwägung gezogen. Ein anderer Superstar der 1980er stand ebenfalls auf der Wunschliste. Rambo- und Rocky-Darsteller Sylvester Stallone war damals einer der gefragtesten Action-Darsteller des Planeten.



20th Century Pictures Auf der Jagd nach dem gürnen Diamanten

Als ihm die Hauptrolle in Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten angeboten wurde, winkte er ab. Stattdessen drehte er die musikalische Komödie Der Senkrechtstarter mit Dolly Parton, die von der Kritik verrissen und vom Publikum ignoriert wurde. Noch Jahre später bereute er die Entscheidung. In einem Q&A von AintitcoolNews machte er es 2006 deutlich: "Ich wünschte, Der Senkrechtstarter wäre Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten gewesen." Gegenüber Empire bestätigte er 2014 diese Einschätzung. Der Abenteuerfilm spielte 115 Millionen Dollar ein, die Komödie nur 21 Millionen.



Darum geht's in Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten

In Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten spielt Kathleen Turner die Heldin Joan, Autorin von romantischen Abenteuerromanen. Ihr Leben ändert sich abrupt, als sie eine Schatzkarte von ihrem ermordeten Schwager erhält. Kurz darauf bekommt sie einen schockierenden Anruf von ihrer Schwester Elaine (Mary Ellen Trainor), die von Schmugglern namens Ira (Zack Norman) und Ralph (Danny DeVito) in der kolumbianischen Stadt Cartagena als Geisel festgehalten wird. Die Schatzkarte, die den Weg zu einem geheimnisvollen Ort namens El Corazón zeigt, wird von den Entführern gefordert.



Um Elaine zu befreien, entschließt sich Joan, in den Flieger zu steigen und sich durch den gefährlichen Dschungel Südamerikas zu kämpfen. Dabei wird sie von Abenteurer Jack Colton (Michael Douglas) unterstützt.



Der Abenteuerfilm streamt im Abo von Disney+



Der Abenteuerfilm ist im Katalog von Disney+ verfügbar. Dasselbe gilt für die Fortsetzung Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, die 1985 erschien. Regisseur Robert Zemeckis (Zurück in die Zukunft) kehrte dafür nicht zurück, das Star-Trio um Kathleen Turner, Michael Douglas und Danny De Vito allerdings schon.

Die drei drehten gemeinsam auch den Scheidungsklassiker Der Rosenkrieg, den man bei verschiedenen Anbietern kaufen und leihen kann.