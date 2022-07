Sylvester Stallone als Schlagersänger: Die 10 bizarrsten Rollen großer Action-Stars

Sylvester Stallone trällert Lieder als Country-Sänger, Samuel L. Jackson kommentiert Pinguin-Sex. Wir haben die 10 absurdesten Rollen großer Action-Stars versammelt.

Action-Stars greifen auch mal daneben. Nicht jeder Film kann einschlagen wie Terminator, und manche Idee sieht auf dem Papier viel vernünftiger aus als auf der Leinwand. So erklärt es sich vielleicht, warum Sylvester Stallone bereits eine Rolle als Taxi-fahrender Countrysänger gespielt hat. Und Arnold Schwarzenegger schwanger war. Oder Keanu Reeves 20 Jahre vor dem ersten John Wick einen Hundemenschen spielte. Wir haben die skurrilsten Auftritte der größten Action-Stars versammelt.

1. Action-Star Sylvester Stallone als Schlagersänger in Der Senkrechtstarter

Rhinestone - Trailer (Englisch)

In Der Senkrechtstarter spielt Sylvester Stallone einen New Yorker Taxifahrer, der mithilfe einer Sängerin (Dolly Parton!) in eine Country-Sensation verwandelt werden soll. Es folgen jede Menge glitzernde Kostüme, Gesangseinlagen und fragwürdige Gags. Stallone bereute den Film, liebte aber die Zusammenarbeit mit Parton.

2. Dwayne Johnson als Bodyguard in Be Cool

In der zurecht verrissenen Krimi-Komödie Be Cool - Jeder ist auf der Suche nach dem nächsten großen Hit steigt Ex-Hollywood-Guru Chili Palmer (John Travolta) in die Plattenbranche ein. Dabei trifft er auch auf den schwulen Bodyguard und Möchtegern-Schauspieler Elliot (Dwayne Johnson). Johnsons Auftritte sind bizarr, die Witze haarsträubend und die Attitüde des Films zur LGBT-Community mehr als fragwürdig.

3. Keanu Reeves als Hundemensch in Freaks

© 20th Century Fox Keanu Reeves als Ortiz in Freaks

Keanu Reeves ließ sich Anfang der 1990er breitschlagen, in einer Regiearbeit seines Bill & Ted-Co-Stars Alex Winter mitzuspielen. Freaks ist eine bizarre Komödie um einen Ex-Kinderschauspieler, der ein hochgiftiges Düngemittel vertreiben soll. Dabei stößt er auch auf dessen Opfer, etwa Ortiz, The Dog Boy (Reeves). Dem wächst am ganzen Körper ein hundeartiges Fell. Der Film war ein katastrophaler Flop an den Kinokassen. Momentan ist er nicht in deutscher Sprache fürs Heimkino erhältlich.

4. Marvel-Star Scarlett Johansson als Teenie-Außenseiterin in Ghost World

Ghostworld - Trailer (Deutsch)

Scarlett Johanssons Rolle als zynische Außenseiterin in Ghost World wird im Licht ihrer bombastischen Marvel-Rollen heute vielen skurril vorkommen. Die schwarze Komödie um eine Teenager-Freundschaft floppte zwar an den Kinokassen, begeisterte aber die Kritik. Roger Ebert schrieb, er wolle "den Film umarmen" (via rogerebert.com ). Heute gilt Ghost World als Kultfilm.

5. Action-Star Bruce Willis als Auto-Verkäufer in Breakfast of Champions

Breakfast of Champions - Frühstück für Helden basiert auf einem Roman von Kurt Vonnegut Jr. und dreht sich um den beliebten Autohändler Hoover (Bruce Willis), der am Rande eines Nervenzusammenbruchs steht und täglich mit dem Selbstmord ringt. Der Film reiht mit einer bizarren Geschwindigkeit Absurditäten und Kalauer aneinander, ging beim Kinostart aber völlig unter. Er ist bis heute nicht als VOD erhältlich.



6. Samuel L. Jackson als frivoler Erzähler in Die verrückte Reise der Pinguine

Farce of the Penguins Trailer

Samuel L. Jackson hat in seiner geschäftigen Karriere bereits so gut wie jede Art von Rolle gespielt. Eine der unbekanntesten und seltsamsten ist allerdings eine Sprechrolle. In Die verrückte Reise der Pinguine erzählt er in der Originalversion von den ausufernden Paarungsritualen einer Gruppe Pinguine. Die Antarktis-Bewohner philosophieren über Beziehungen, machen Penis-Witze und freuen sich auf die bevorstehende Orgie. Die pure Existenz des Films erscheint skurril.



7. Arnold Schwarzenegger als schwangerer Wissenschaftler in Junior

© United International Pictures GmbH Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger in Junior

Genau wie sein Langzeit-Konkurrent Stallone unternahm auch Arnold Schwarzenegger viele Abstecher in komödiantische Gewässer. Eines der bekannteren Resultate ist der Twins-Nachfolger Junior, in dem er einen schwangeren Mann spielt. Wenn sich der Terminator-Darsteller über wunde Nippel beschwert oder Massagen verlangt, mag das vielen Action-Fans zu viel gewesen sein. Der Film blieb finanziell hinter den Erwartungen zurück.

8. Megan Fox als sie selbst in Der Diktator

Megan Fox gilt seit ihren Transformers-Auftritten als Action-Star, ist dank ihrer starken öffentlichen Persona aber auch eine feste Größe der amerikanischen Popkultur. Der wohl denkwürdigste Beweis ist vermutlich ihr Auftritt in Der Diktator als sie selbst. Mit Sacha Baron Cohen verbringt sie dort eine kurze und offenbar eher unbefriedigende Nacht.



9. Angelina Jolie als Selbstmord-Roboter in Cyborg 2

Cyborg 2 Trailer

Lara Croft: Tomb Raider-Star Angelina Jolie hat erst kürzlich in Eternals wieder ihre Action-Qualitäten bewiesen. Die stellte sie schon zu Beginn ihrer Karriere in einem berüchtigten Sci-Fi-Flop unter Beweis. In Cyborg 2 spielt sich eine humanoide Selbstmord-Maschine, die auf den Vorstand eines Kybernetik-Unternehmens angesetzt wird. Der Film hat über die Jahre eine Kult-Gemeinde gewonnen. Vermutlich nicht zuletzt aufgrund seiner absurd trashig inszenierten Kampfszenen. Jolie zufolge sah sie den Film ein einziges Mal und musste sich übergeben (via New York Times ).



10. Vin Diesel als Elite-Nanny in Der Babynator

© Walt Disney / Buena Vista Vin Diesels als Der Babynator

Jeder Action-Star muss mindestens eine Rolle in der Filmographie haben, in der er oder sie auf kleine Kinder aufpasst. Schwarzenegger hat Kindergarten Cop, The Rock Zahnfee auf Bewährung und Vin Diesel Der Babynator. Der Film ist genauso, wie man ihn sich vorstellt. Elitesoldat muss Windeln wechseln. Aber es ist auch egal. Diesels Charme kann eine Menge stemmen. Kindersitze, zum Beispiel.

