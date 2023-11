Noch 3 Tage gratis streamen: Extrem spannender Thriller mit Elizabeth Olsen, der euch in Minute 71 mit einer schockierenden Szene überrumpelt

In der ZDF Mediathek gibt es ein Thriller-Highlight mit Marvel-Star Elizabeth Olsen zu streamen. Ab Minute 71 schockiert der Film mit einer völlig überraschenden Szene.

Wenn sich Jeremy Renner (Hawkeye) und Elizabeth Olsen (WandaVision) gegenüberstehen, ist meist eine Marvel-Schlacht angesagt. Nicht so im grandiosen Thriller Wind River, den es jetzt in der ZDFmediathek gratis zu streamen gibt – allerdings nur noch bis zum 29. November. In dem Film muss das Duo einen grausigen Mordfall aufklären.

Jetzt gratis streamen: Thriller mit Elizabeth Olsen fesselt mit überraschender Wendung

Der Wildhüter Lambert (Renner) findet im Reservat Wind River die Leiche einer jungen indigenen Frau, die vor ihrem Tod Opfer einer Vergewaltigung wurde. Gemeinsam mit der FBI-Agentin Banner (Olsen) versucht er, den Mördern auf die Schliche zu kommen. Vorsicht, Spoiler!

Die Spurensuche des Duos durch ein von Hoffnungslosigkeit und Gewalt geprägtes Reservat ist bereits packend genug. Ab Minute 71 setzt der Thriller von Taylor Sheridan (Sicario) allerdings erst richtig die Daumenschrauben an.

Als Banner mit einer Gruppe Polizisten die Wachmannschaft eines nahen Bohrgeländes befragt, enthüllt eine schonungslos brutale Rückblende den wahren Hergang der Ereignisse und mündet in einer Eskalation der Gewalt. Die vorsichtige Spurensuche verwandelt sich urplötzlich in eine blutige Abrechnung.

Wenn ihr den Film in der ZDFmediathek streamt, solltet ihr euch darauf gefasst machen.

