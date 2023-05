Heute Abend läuft ein Film im TV, der so kontrovers ist, dass er gleich in 3 Ländern verboten wurde

Am Sonntag strahlt Sat. 1 Ridley Scotts Bibel-Epos Exodus: Götter und Könige aus. Der gewaltige Blockbuster mit Christian Bale als Moses wurde in drei Ländern aus mehreren Gründen verboten.

Mit Exodus: Götter und Könige hat Ridley Scott die Geschichte aus der Bibel rund um Moses als bombastisches Blockbuster-Epos inszeniert. In der Hauptrolle ist Christian Bale zu sehen, der neben weiteren Stars wie Joel Edgerton spielt. Am Sonntag um 22:50 Uhr strahlt Sat. 1 den kontroversen Film aus, der aus mehreren Gründen in drei Ländern verboten wurde.

Exodus wurde unter anderem wegen historischen Ungenauigkeiten verboten

Scotts Film spielt in Ägypten um 1300 vor Christus. Hier wird Moses von seinem engsten Vertrauten Pharao Rhamses (Edgerton) in die Wüste geschickt, weil er hebräischer Herkunft ist. Als Moses als Auserwählter das ägyptische Volk aus Hunderten Jahren Sklavengefangenschaft befreien soll, muss er zum kampfbereiten Anführer werden.

Nach der weltweiten Veröffentlichung 2014 wurde Exodus: Götter und Könige in Ägypten, Marokko und den Vereinigten Arabischen Emirate verboten. Wie der Guardian berichtet, stufte das ägyptische Kulturministerium Scotts Werk als zionistischen Film ein.

Der Zionismus ist eine jüdische Bewegung, bei der es darum geht, einen selbstständigen Nationalstaat für Menschen jüdischen Glaubens in Palästina zu schaffen.



Ansonsten wurde Exodus laut Deadline und Independent wegen historischen Ungenauigkeiten, der Personifizierung der Stimme Gottes und Fehler in Bezug auf den Islam sowie andere Religionen in den drei genannten Ländern verboten.

