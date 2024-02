Heute Abend streamen: Eine der besten und verstörendsten Sci-Fi-Serien, die viele Fans schon verloren geglaubt haben

Eine der besten Sci-Fi-Serien zählt gleichzeitig zu den bizarrsten. zuletzt kämpfte das Meisterwerk mit einem Skandal, das sein Schicksal hätte besiegeln können. Bei WOW könnt ihr es streamen.

Wer hätte gedacht, dass Alkoholismus, Drogensucht, Existenzangst und diversen Arten von sexuellen Fetischen einen solchen Hype auslösen können? Vielleicht die Rick and Morty-Fans der ersten Stunde. Denn eine der besten Sci-Fi-Serien überhaupt lebt nicht zuletzt von ihren extrem verstörenden Geschichten, die dank des fröhlichen Animationsformats umso hinterhältiger und erbarmungsloser auf das Publikum einprasseln. Beim Streamingdienst WOW gibt es alle 7 Staffeln zu streamen.

Das Ende des Sci-Fi-Highlights Rick and Morty schien schon besiegelt

Rick and Morty dreht sich um den genialen Wissenschaftler Rick (aktuelle Stimme im Original: Ian Cardoni) und seinen jungen Enkel Morty (Harry Belden), die gemeinsam interplanetare und interdimensionale Abenteuer in einer fast grenzenlosen Galaxie erleben.

Dabei testen die Rick and Morty-Macher gern und mit Regelmäßigkeit die Schmerzgrenze des Publikums aus. Der Story-Rahmen des Sci-Fi-Abenteuers wird mit verstörenden Inhalten geradezu durchlöchert. Blutrünstige Massaker, Depressionen, Folter, Selbstmord und die schwankende Moral der beiden Hauptfiguren machen die Serie zu einer einzigartigen, oft meisterhaften, aber häufig auch verunsichernden Erfahrung. Sie steht nicht ohne Grund auf Platz 9 unserer besten Sci-Fi-Serien des Jahrtausends.

Doch das Sci-Fi-Meisterwerk schien jüngst vor dem Aus zu stehen. Justin Roiland, Serien-Macher und lange Zeit Originalstimme der beiden Hauptfiguren, wurde 2020 wegen häuslicher Gewalt angeklagt. Nachdem die Anklage aus Mangel an Beweisen fallengelassen wurde, äußerten sich weitere Menschen gegen Roiland, wie NBC meldete. Unter anderem wurden ihm sexuelle Übergriffe zur Last gelegt. Roiland stieg seither aus der Produktion von Rick and Morty aus.

Nach dem Skandal bangten viele Fans um das Schicksal der Serie. Im Oktober 2023 erschien die neue siebte Staffel von Rick and Morty auch in Deutschland. Aber wie sieht die Zukunft des Sci-Fi-Abenteuers aus?

Wann kommt Staffel 8 von Rick and Morty?

Laut Screenrant soll die achte Staffel von Rick and Morty ab 2025 in den USA erscheinen. Wir gehen davon aus, dass der deutsche Start in zeitlicher Nähe zur Erstveröffentlichung erfolgen wird.

