Heute Abend streamen: Viel zu wenige kennen Owen Wilsons Auftritt als Action-Star in diesem packenden Überlebens-Thriller

In diesem Survival-Thriller beweist Komödien-Star Owen Wilson, dass er auch spannende Action kann. Es ist ein Streaming-Geheimtipp für alle, die nervenaufreibende Filme lieben.

Owen Wilson ist vor allem für seine satirischen und meist überdrehten Komödien wie Zoolander oder Hochzeitscrasher sowie für Romantik-Dramas wie Marley & Ich bekannt. Dass Wilson auch ganz anders kann, beweist er in dem packenden Überlebens-Thriller No Escape, in dem er und seine Familie in einem brutalen Katz-und-Maus-Spiel um ihr Leben kämpfen. An die Seite gestellt bekommt Wilson dabei den einstigen Bond-Darsteller Pierce Brosnan.

In der Rolle des normalen Familienvaters, der verzweifelt versucht, seine Familie aus einer höllengleichen Situation zu retten, zeigt Owen Wilson eine beeindruckende Leistung. Die Intensität und Verzweiflung, mit der er um das Überleben seiner Familie kämpft, macht seinen Auftritt in No Escape besonders packend.

Eine Familie im Aufstands-Chaos: Darum geht’s in No Escape mit Owen Wilson

In einem nicht näher definierten, fiktiven, südostasiatischen Land bricht über Nacht ein brutaler Aufstand aus. Die Bevölkerung erhebt sich gegen ausländische Investoren, die ihre Ressourcen stehlen würden. Inmitten dieser chaotischen und gefährlichen Situation findet sich Jack Dwyer (Wilson) mit seiner Frau Annie (Lake Bell) und ihren beiden Töchtern wieder. Ihre einzige Chance auf Überleben: Aus dem von Aufständischen umzingelten Hotel zur amerikanischen Botschaft zu gelangen.

Während Jack und seine Familie verzweifelt nach einem Fluchtweg suchen, wird ihnen unerwartet Unterstützung von dem amerikanischen Touristen Hammond (Pierce Brosnan) zuteil. Doch Hammond, der zunächst wie ein unverhoffter Retter erscheint, könnte selbst tiefer in die Unruhen verwickelt sein.

Der Name ist Programm: Kein Entkommen aus diesem nervenaufreibenden Thriller

Wie der Titel bereits andeutet, gibt es keinen Ausweg. Immer wenn man denkt, endlich hat es die Familie geschafft, überrascht No Escape mit einem weiteren Twist. Die packende Geschichte lässt uns von der ersten bis zur letzten Minute mitfiebern. Ich habe mich sofort in die verzweifelte Lage von Owen Wilsons Charakter versetzt und mich gefragt, wie ich in einer solchen Situation reagieren würde. Es gibt wortwörtlich 103 Minuten lang kein Entkommen von diesem Thriller.

Neben der packenden Grundprämisse bietet der Film auch brutale und emotional extrem belastende Szenen, die den Nervenkitzel noch verstärken. Besonders intensiv wird es, wenn die Charaktere mit nahezu unvorstellbaren Entscheidungen konfrontiert werden, die die gesamte Verzweiflung ihrer Lage widerspiegeln.

Wer Owen Wilson aufgrund seiner komödiantischen Filme eine so intensive und dramatische Rolle nicht zutraut, steht nicht alleine da. Auch ich hatte diese Bedenken, wurde von No Escape aber definitiv eines Besseren belehrt. Seine authentische Darstellung des verzweifelten Familienvaters macht diesen Film erschreckend realistisch.

Überzeugt euch selbst und streamt diesen packenden Thriller jetzt bei MagentaTV und Joyn+ im Abo oder bei den Amazon-Channels MoviedomePLUS, Kabel Eins CLASSICS und Seven Entertainment.