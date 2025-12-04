Heute Abend tritt Thomas Gottschalk zum letzten Mal im Fernsehen auf: Alles, was ihr zu seinem rührenden TV-Abschied wissen müsst

Thomas Gottschalk kann auf eine jahrzehntelange TV-Karriere zurückblicken, die er in der heutigen Ausgabe von Denn sie wissen nicht, was passiert beenden will. Alle Infos findet ihr hier.

Obwohl Thomas Gottschalk in den letzten Jahren nicht besonders oft im Fernsehen zu sehen war, hat er trotzdem für Schlagzeilen gesorgt. Nach seinem verwirrenden Auftritt bei der diesjährigen Bambi-Verleihung, machte er seine seltene Krebserkrankung öffentlich. Trotz alledem will er heute nochmal ein letztes Mal bei Denn sie wissen nicht, was passiert auftreten und dann seine TV-Karriere beenden.



Trotz Krebserkrankung: Gottschalk will noch ein letztes Mal im TV auftreten

Heute Abend um 20:15 Uhr auf RTL wird Thomas Gottschalk bei Denn sie wissen nicht, was passiert ein letztes Mal im Fernsehen auftreten. Das kündigte er auch schon in der letzten Ausgabe der Show an, trat aber danach noch mehrmals bei bestimmten Preisverleihungen auf.



Doch Gottschalk hat nach eigener Aussage Krebs in besonders aggressiver Form, die es ihm eigentlich verbietet, vor der Kamera aufzutreten. Vor allem die besonders schweren Schmerzmittel sorgten für den verwirrten und angeschlagenen Eindruck, den man zuletzt bei der Romy-Verleihung gewann. Doch RTL gab bekannt, dass sich Gottschalk nicht davon abbringen lässt, noch einmal aufzutreten. So geben sie in einer Pressemitteilung bekannt:



Auf seinen eigenen ausdrücklichen Wunsch wird er gemeinsam mit Barbara Schöneberger und Günther Jauch noch einmal Seite an Seite mit dem Publikum einen unterhaltsamen Abschiedsabend von der großen Showbühne feiern

Weitere TV-News:

Auch Jauch und Schöneberger ziehen sich aus TV-Show zurück

Neben Thomas Gottschalk sind auch wieder Barbara Schöneberger und Günther Jauch mit dabei. Die beiden werden auch das letzte Mal in der Show auftreten. Ihre TV-Karrieren beenden beide jedoch nicht.

Überraschenderweise soll Denn sie wissen nicht, was passiert auch ohne Gottschalk, Schöneberger und Jauch weitergehen, wie RTL ankündigte. Eine Woche später, am 13. Dezember, erscheint eine neue Folge, dann mit komplett neuer Besetzung. Das Format wurde eigentlich als Nachfolger von Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle konzipiert. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Show auch ohne die Protagonist:innen halten wird.

