Heute endet eine der größten Sci-Fi-Serien des Jahres: Sie vervollständigt eine gefeierte Trilogie

Ein neuer Serien-Blockbuster geht bei Disney+ schon wieder zu Ende: VisionQuest setzt eine der besten Geschichten aus dem Marvel-Universum fort. Ab sofort könnt ihr alle Folgen streamen.

Wir befinden uns gerade mitten zwischen zwei großen Marvel-Filmen. Während Spider-Man: Brand New Day aus den Kinos verschwindet und die heiße Promo-Phase für Avengers: Doomsday beginnt, gibt es noch ein weiteres Projekt aus dem Marvel Cinematic Universe, das ihr auf dem Schirm haben solltet: VisionQuest.

VisionQuest vollendet die WandaVision-Trilogie

Ab heute sind alle acht Folgen der neuen Live-Action-Serie bei Disney+ im Streaming-Abo und setzen eine der besten MCU-Geschichten überhaupt fort: WandaVision. Vor fünf Jahren überraschte das clever konstruierte Mystery-Drama als berührende Trauerbewältigung inklusive eines detailverliebten Streifzugs durch die US-amerikanische TV-Geschichte.

2024 folgte das Spin-off Agatha All Along. Nun beendet VisionQuest die Erzählung über eine der herzzerreißendsten Verlusterfahrungen im MCU. Wie es der Titel andeutet, nehmen wir dieses Mal die Perspektive von Vision (Paul Bettany) ein, der zuletzt als White Vision neu geboren wurde und jetzt mit seinen Gefühlen hadert.

Der Vision in VisionQuest verfügt über alle Erinnerungen des ursprünglichen Vision, vermag es aber nicht, eine emotionale Verbindung mit diesen einzugehen. Ist er Kopie oder Original? Oder etwas ganz anderes? Immer wieder zieht er sich in seinen Kopf zurück, wo Tony Starks alte KIs in einem prächtigen Anwesen hausen.

Konkret setzt sich die WG aus J.A.R.V.I.S. (James D'Arcy), F.R.I.D.A.Y. (Orla Brady), E.D.I.T.H. (Emily Hampshire), Dum-E (Henry Lewis) und U (Jonathan Sayer) zusammen. Ach ja, und dann wäre da noch dieser eine Mitbewohner, den niemand mag: Ultron (James Spader), der Bösewicht aus dem zweiten Avengers-Film.

Ultron ist aber nicht Visions größtes Problem, denn schon bald klopft ein erbarmungsloser Söldner namens Paladin (Todd Stashwick) an seine Tür und sorgt für Trubel, der sich sowohl in der echten als auch in der virtuellen Welt entfaltet. Was folgt, ist ein Marvel-Abenteuer, das die Schaltkreise zum Schmelzen bringt.

VisionQuest startete am 14. Oktober 2026 mit den ersten zwei Folgen bei Disney+. Heute, am 11. November, um voraussichtlich 9.00 Uhr geht das Finale online. Ihr könnt somit ab heute die ganze Staffel bingen, ohne eine Wartepause auf die nächste Episode einlegen zu müssen.