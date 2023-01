Heute erstmals im TV: Ein starbesetzter Sci-Fi-Film, der während Corona im menschenleeren Los Angeles gedreht wurde

Transformers-Macher Michael Bay drehte während der Corona-Hochphase im leeren Los Angeles einen Sci-Fi-Thriller. Und das sogar über Corona. Heute läuft er im TV.

Die Corona-Pandemie hat dafür gesorgt, dass etliche Filme verschoben oder sogar eingestampft wurden. Für Action-Veteran Michael Bay (The Rock, Transformers-Reihe) war sie allerdings kein Hindernis. Er dachte mit seinem Sci-Fi-Kracher Songbird einfach die Auswirkungen der Epidemie weiter und drehte dafür während des Lockdowns auf den leeren Straßen von Los Angeles.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Songbird an:

Songbird - Trailer (Deutsch) HD

Im TV: Riverdale-Star kämpft im Sci-Fi-Thriller gegen eine Corona-Diktatur

Der Thriller mit Riverdale-Schauspieler K.J. Apa wagt einen Blick in eine düstere Zukunft, in der die Angst vor Corona die USA in einen faschistoiden Staat verwandelt hat. Dort werden Infizierte in grausamen Quarantänelagern gefangen gehalten, der Rest lebt unter der Herrschaft des Militärs. Nico (Apa) ist gegen das Virus immun und arbeitet als Fahrradkurier. Als seine Freundin Sara (Sofia Carson) von den Soldaten abgeholt zu werden droht, sucht er fieberhaft nach einer Lösung.

Songbird war der erste Film, der in der Corona-Pandemie in Los Angeles gedreht wurde (via Variety ). Während andere Filmemacher die schwierige Lage abwarteten, machten Produzent Bay und Regisseur Adam Mason einfach weiter. Das Ergebnis ist ein Film, der vielleicht wie kein zweiter die psychologischen und strukturellen Auswirkungen der Epidemie kommentiert.

Wann läuft Songbird im TV?

Songbird läuft am heutigen Montag, den 30. Januar 2023, um 22.15 Uhr im ZDF. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 1. Februar um 0.15 Uhr nachholen. Neben Apa und Carson stehen unter anderem auch Peter Stormare (Fargo) und Alexandra Daddario (Baywatch) vor der Kamera.

