Heute erstmals im TV: Einer der besten deutschen Filme der letzten Jahre ist ein 3-stündiger Rausch, der dich in die Abgründe von Berlin hinabreißt

Dominik Grafs brillante Erich Kästner-Verfilmung Fabian oder der Gang vor die Hunde wird am Freitagabend erstmals auf Arte ausgestrahlt. So viel Energie haben deutsche Filme selten.

Filme über deutsche Geschichte können leicht zum öden Schulunterricht verkommen. Das beste Gegenbeispiel ist Fabian oder Der Gang vor die Hunde. Mit seiner Adaption des Romans von Erich Kästner hat Dominik Graf einen über drei Stunden langen Wirbelwind von einem Film geschaffen, der mit unfassbarer Stilwut, großen Gefühlen und bitterer Tragik begeistert.

Arte strahlt das deutsche Meisterwerk von 2021 am Freitagabend um 20:15 Uhr als deutsche Free-TV-Premiere aus. In der Mediathek ist er ebenfalls schon verfügbar. So oder so ist Fabian ein unvergleichlicher Film-Rausch.

Fabian ist ein Style-Feuerwerk mit berührendem Tiefgang

Hauptfigur in Grafs Adaption ist der junge Jakob Fabian. Tagsüber arbeitet der studierte Germanist als gelangweilter Werbetexter, nachts verliert er sich immer wieder in den Exzessen des Berliner Nachtlebens Anfang der 1930er.

Noch ein ähnlicher Film-Tipp: Dieses wilde Filmepos hat kaum jemand gesehen: Brad Pitt und Margot Robbie im Rausch der Ekstase jetzt auf Blu-ray und DVD bei Amazon

Der Regisseur passt vor allem die erste halbe Stunden von Fabian an den Rhythmus dieses Lebensgefühls an. Ultrakörnige Super 8-Aufnahmen werden von wacklig-digitalen HD-Bildern abgelöst und die Tonspur gerät so chaotisch und überladen, dass sich viele Dialoge wie in einer lauten Bar kaum noch verstehen lassen. Abgerundet wird dieses überfordernde Style-Feuerwerk von Zooms, eingeschnittenen Schwarz-Weiß-Bildern und einer Party-Sequenz, die in mehrere Split Screens zerteilt wird.

Nach einer Weile kommt aber auch mehr Ruhe in Fabian und der Film wird vom rauschhaften Sittengemälde zur einfühlsamen Liebesgeschichte. Immer im apokalyptischen Schatten des nahenden Nationalsozialismus. Dazu kommt das großartig aufspielende Trio aus Tom Schilling als Fabian, Saskia Rosendahl als Cornelia und Albrecht Schuch als Fabians bester Freund Labude.

Mit den Figuren im Zentrum zeigt Graf auf sehr moderne Art Menschen, die an ihren Idealen scheitern oder verzweifeln, orientierungslos bis zum Fall über dem Abgrund taumeln oder zur Einsamkeit verdammt werden. Auf zeitlose Weise wird der historische Stoff so auch sehr modern. Mit all diesen Facetten darf Fabian oder der Gang vor die Hunde aber bereits als modernes Meisterwerk des deutschen Kinos gefeiert werden.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.