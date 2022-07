Heute erstmals im TV: Einer der besten Filme 2019, der unfassbar wütend macht

Vergiftete Wahrheit, der heute Abend seine Free-TV-Premiere feiert, solltet ihr unbedingt gesehen haben. Das auf wahren Begebenheiten beruhende Drama erzählt eine schockierende Geschichte.

Todd Haynes ist einer der besten Regisseure unserer Zeit. Geschaffen hat er Meisterwerke wie Dem Himmel so fern, I'm Not There und Carol. Seine jüngste Regiearbeit ist jedoch untergegangen. Obwohl dem Film anfangs sogar Chancen bei den Oscars eingerechnet wurden, konnte Vergiftete Wahrheit keine großen Wellen schlagen.

Das hat der Film nicht verdient. Vergiftete Wahrheit ist ein mitreißend erzähltes Drama, das mit einem exzellenten Cast und einer unfassbaren Geschichte aufwartet. Nach und nach entdecken Mark Ruffalo, Anne Hathaway und Tim Robbins die Abgründe, die sich hinter einem erfolgreichen Chemie-Konzern verstecken.

Heute im TV: Vergiftete Wahrheit läuft heute Abend um 23:45 Uhr auf Das Erste. Eine Wiederholung gibt es nicht.

Marvel-Star Mark Ruffalo glänzt in dem unterschätzten Drama Vergiftete Wahrheit von Todd Haynes

Für den ehrgeizigen Anwalt Robert Bilott (Ruffalo) könnte es nicht besser laufen. Gerade erst wurde er zum Partner einer renommierten Kanzlei in Cincinnati. Doch dann wird er auf einen kniffligen Fall aufmerksam: Landwirte aus West Virginia beschweren sich darüber, dass das lokale DuPont-Werk giftige Abfälle in ihrer Nähe lagert.

Hier könnt ihr den Trailer zu Vergiftete Wahrheit schauen:

Vergiftete Wahrheit - Trailer (Deutsch) HD

Der Ergebnis sind schlechte Ernten, tote Tiere und vergifteter Boden. Als sich Bilott die Sache näher anschaut, muss er entsetzt feststellen, dass DuPont mit seinen fragwürdigen Methoden die Leben vieler Menschen zerstört, ohne dafür zu Verantwortung gezogen zu werden. Mit seinen Nachforschungen macht er sich viele Feinde.

Vergiftete Wahrheit basiert auf dem Artikel The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare von Nathaniel Rich, der 2016 im New York Times Magazine erschienen ist. Haynes setzt den Stoff in einer Mischung aus Anwaltsfilm, Gerechtigkeitsdrama und Enthüllungsthriller um. Bis zur letzten Minute bleibt die Spannung erhalten.

Das große Unrecht steht von Anfang an außer Frage. Dennoch zerbricht Ruffalos Figur fast an dem Fall: Über Jahre hinweg leistet Bilott Widerstand in einem System, das sich komplett gegen ihn verbündet hat, und muss einen Rückschlag nach dem anderen verkraften, was den Film zur aufwühlenden Angelegenheit macht.



Wie hat euch Vergiftete Wahrheit gefallen?