Heute erstmals im TV: Episches Wikinger-Abenteuer mit heftiger Action, das völlig zu Unrecht untergegangen ist

Viking-Fans wird heute ein erstklassiger Ersatz im TV geliefert. Freut euch auf blutige Action, atmosphärisches Arthouse-Kino und einen erstklassigen Hollywood-Cast.

Ganze 100 Millionen US-Dollar kostete der imposante Wikinger-Film The Northman. Regisseur Robert Eggers hat schon mit seinen vorherigen Werken The Witch und Der Leuchtturm gezeigt, dass er ein Gespür für dichte Atmosphäre hat. Im bildgewaltigen Rache-Trip kommt noch eine gehörige Portion Action dazu. Trotz guter Kritiken floppte der Film an den Kinokassen, im TV solltet ihr ihn heute nicht verpassen.



The Northman bietet blutige Action mit hochkarätigem Cast

Ganz im Sinne der nordischen Sage, die Shakespeares Hamlet inspirierte, geht es in The Northman um Liebe, Rache und Magie. Wikinger-König Aurvandil (Ethan Hawke) sitzt in Island auf dem Thron und will diesen Platz an seinen Sohn Amleth vererben, doch sein Bruder (Claes Bang) hat andere Pläne. Er ermordet den König und nimmt sich dessen Frau Gudrún (Nicole Kidman) zur Frau.

Als Erwachsener kehrt Amleth (Alexander Skarsgård) zurück, um seinen Vater zu rächen und seine Mutter zu befreien. Um seine Chancen zu verbessern, lässt er sich auf die Magierin Olga (Anya Taylor-Joy) ein.

Action meets Arthouse: The Northman überzeugte Kritiker:innen

Trotz der blutigen Action bleibt Eggers seinen Arthouse-Wurzeln treu und nutzt surreale Sequenzen sowie bizarre Einlagen, die das Massenpublikum wohl nicht erreichten. Mit Einnahmen von knapp 70 Millionen Dollar konnte das üppige Budget bei weitem nicht eingespielt werden.

Das Einspielergebnis sagt jedoch nichts über die Qualität des Films aus, immerhin schafft es The Northman bei uns in die Top 25 der besten Filme 2022. Auch bei Rotten Tomatoes kommt der Kritiker:innenSchnitt auf hervorragende 90 Prozent. Viele lobten die visuellen Effekte und Eggers' deutlich erkennbare Handschrift, auch wenn er sein Spektrum mit The Northman erweitert.

Eggers' bekannter Perfektionismus kommt auch hier zum Tragen und liefert großes Kino, das ihr nicht verpassen solltet. In seinem nächsten Projekt wird übrigens Alexanders Bruder Bill Skarsgård zu sehen sein: Eggers legt den 102 Jahre alten Grusel-Klassiker Nosferatu neu auf.

The Northman * für nur 3,98 Euro bei Amazon Prime Video kaufen

Wann läuft der blutige Wikingerfilm The Northman im TV?

RTL 2 zeigt The Northman am heutigen Montag, den 09. September um 22:15 Uhr und die Wiederholung am 11. September um 0:15 Uhr. Wer den Wikinger-Film im TV verpasst, findet ihn zurzeit bei keinem der Streaming-Anbieter im Abo, doch bei Prime Video könnt ihr ihn reduziert kaufen.

