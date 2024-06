Erster Horror-Trailer zum Remake eines 102 Jahre alten Klassikers macht Willem Dafoe zum Vampirjäger

Nosferatu ist einer der größten und ikonischsten Horror-Klassiker der Filmgeschichte und wird nun als Remake neu aufgelegt. Der erste Trailer entfesselt eine nervenzerreißende Atmosphäre.

Nosferatu, eine Symphonie des Grauens gilt als Meilenstein der Horror-Filmgeschichte und eines der wichtigsten Werke des deutschen expressionistischen Kinos der 1920er Jahre. Die legendäre Geschichte um den titelgebenden Vampir, die lose auf Bram Stokers Dracula basiert, wird nun als Neuverfilmung von The Witch-Macher Robert Eggers neu aufgelegt. Jetzt gibt es endlich einen ersten Teaser-Trailer zu sehen, der das Grauen mit dichter und nervenzerreißender Atmosphäre in poetischen Bildern entfesselt.

Seht hier den Teaser-Trailer zu Nosferatu - Der Untote:

Nosferatu - Der Untote - Teaser Trailer (Deutsch) HD

Horror-Klassiker neu aufgelegt: Darum geht es in Nosferatu - Der Untote

In Nosferatu treibt Graf Orlok als Vampir aus den Karpaten sein Unwesen und verliebt sich in die schöne Elle. Von seiner Begierde getrieben und gepeinigt, sucht er Elles Heimatstadt Wisborg heim. In der offiziellen Synopsis von Focus Features heißt es dazu:

Robert Eggers Nosferatu ist eine Gothic-Geschichte zwischen einer heimgesuchten jungen Frau und dem furchteinflößenden Vampir, der von ihr besessen ist, und einen noch unerzählten Schrecken verursacht.

ES-Darsteller Bill Skarsgård schlüpft für die Neuverfilmung in die Rolle von Graf Orlok, während Lily-Rose Depp (The Idol) Elle verkörpert. An ihrer Seite sind unter anderem Nicholas Hoult (The Menu), Aaron Taylor-Johnson (The Fall Guy) und Willem Dafoe (Poor Things) in Nosferatu - Der Untote zu sehen. Er spielt das Gegenstück zum Vampirjäger Van Helsing aus der Dracula-Vorlage.

Wann kommt Nosferatu - Der Untote ins Kino?

In den USA wird Nosferatu bereits pünktlich zum Weihnachtsfest, am 25. Dezember 2024, die Kinos heimsuchen. Hierzulande zieht das Horror-Remake eine Woche später, am 2. Januar 2025, in die Lichtspielhäuser ein.