Heute erstmals im TV: Extrem heftiger Horror-Schocker, in dem eine Serienkiller-Legende gnadenlos wütet

Am Sonntag strahlt RTL die deutsche Free-TV-Premiere eines Horror-Films aus, der ein Kult-Franchise fortsetzt. Der zweite Teil der neuen Trilogie schockt vor allem mit extremer Gewalt.

Mit Halloween von 2018 hat Regisseur David Gordon Green der legendären Horror-Reihe rund um Serienkiller Michael Myers neues Leben eingehaucht. Der Neustart der Reihe ignorierte alle Fortsetzungen nach dem ersten Teil und brachte als direkte Fortsetzung des John Carpenter-Klassikers auch Jamie Lee Curtis in ihrer Paraderolle als Laurie Strode zurück.

Aus dem Halloween-Neustart ist eine Trilogie entstanden, aus der Teil 2 am Sonntagabend erstmals im deutschen Free-TV läuft. Halloween Kills macht seinem Titel alle Ehre und entfesselt Michael Myers als erbarmungslose Tötungsmaschine.

Horror-Fortsetzung erstmals im TV: Darum geht es in Halloween Kills

Der zweite Teil knüpft direkt an das Ende des Vorgängers an, in dem Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), ihre Tochter Karen (Judy Greer) und Enkelin Allyson (Andi Matichak) Michael Myers (Nick Castle) nur scheinbar bezwungen haben. In Wirklichkeit kehrt das Monster direkt zurück und macht sich auf die blutige Jagd nach den Überlebenden. Währenddessen formt sich in der Kleinstadt Haddonfield ein wütender Mob, der dem Serienkiller den Kampf ansagt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Halloween Kills:

Halloween Kills - Trailer (Deutsch) HD

Im Vergleich zum ersten Teil der neuen Halloween-Trilogie schraubt das erste Sequel das Gewaltlevel und vor allem den Kill-Zähler von Michael Myers kräftig nach oben. Halloween Kills hat nicht wirklich die ausgefeilteste Story und auch der Ansatz, die Bewohner:innen von Haddonfield in eine Selbstjustiz-Gruppierung zu verwandeln und damit an reale gesellschaftliche Unruhen zu erinnern, fällt eher flach aus.

Wer seine Slasher aber am liebsten roh, blutrünstig und voller schnörkelloser Brutalität sehen will, ist bei dem Horror-Sequel an der richtigen Adresse. Aus der neuen Trilogie ist Halloween Kills auf jeden Fall der härteste Film.

Wann läuft Halloween Kills im TV?

RTL strahlt die Horror-Fortsetzung erstmals am 13. Juli 2025 um 23:50 Uhr aus. Durch die späte Uhrzeit läuft das Sequel dann ungeschnitten. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr Halloween Kills ansonsten bei VoD-Anbietern wie Amazon Prime leihen oder kaufen. In einer Streaming-Flat ist er aktuell nirgends verfügbar.