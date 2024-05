Heute erstmals im TV: Kriegsfilm-Epos mit bombastischen Bildern, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Terrence Malick dreht Filme mit unvergleichlicher Bildgewalt. Daher solltet ihr die Free-TV-Premiere seines Kriegsfilms Ein verborgenes Leben nicht verpassen.

Wenn die großen Poeten der Kinogeschichte aufgeführt werden, darf Terrence Malick (The Tree of Life) in keiner Auflistung fehlen. Nachdem der Regisseur zu Beginn seiner Karriere nur drei Spielfilme innerhalb von 30 Jahren drehte, ist er ab den 2010ern etwas produktiver geworden.

Unverwechselbar bildgewaltig, einfühlsam-schwelgerisch und alles andere als konventionell ist auch sein Kriegsfilm Ein verborgenes Leben von 2019, den Arte am Montagabend als deutsche Free-TV-Premiere ausstrahlt. Ihr solltet den Film auf keinen Fall verpassen.

Kriegsfilm mit Ausnahme-Bildern als Free-TV-Premiere: Darum geht es in Ein verborgenes Leben

Malicks Film basiert auf der wahren Geschichte des Österreichers Franz Jägerstätter (August Diehl), der sich während des Zweiten Weltkriegs dem Kriegsdienst verweigerte. Darum wurde er zum Tode verurteilt. Jahrzehnte später sprach ihn die katholische Kirche heilig.

Ein verborgenes Leben zeichnet das Leben des Pazifisten nach und geht vor allem auf die zermürbende Gefangenschaft und die Liebesbeziehung zwischen Franz und seiner Frau Franziska (Valerie Pachner) ein.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu Ein verborgenes Leben:

Ein verborgenes Leben - Trailer (Deutsch) HD

1998 erschien bereits Malicks erster Kriegsfilm Der schmale Grat, der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs hauptsächlich über das zerrüttete Seelenleben der Soldaten ergründete. Ein verborgenes Leben wählt wieder eine ungewöhnliche Perspektive, um das Unbegreifliche erfahrbar zu machen.

Zusammen mit seinem Kameramann Jörg Widmer setzt Malick auf gewohnt opulente, im Kriegsfilm-Genre so noch nie gesehene Bilder, die in seinem Spätwerk nochmal elegischer und verträumter ausfallen. Im Gegensatz zu vorherigen Filmen wie To the Wonder oder Song to Song folgt Ein verborgenes Leben aber wieder einer klareren Handlungsstruktur, um die emotionale Story deutlich intensiver zu gestalten.

Spätestens das unvermeidliche Finale von Ein verborgenes Leben ist so beklemmend und erschütternd, dass jede:r Zuschauer:in mit einem schweren Kloß im Hals in den Abspann entlassen wird.

Wann läuft Terrence Malicks ungewöhnlicher Kriegsfilm im TV?

Arte strahlt die deutsche Free-TV-Premiere von Ein verborgenes Leben am 20. Mai 2024 um 20:15 Uhr aus. Ohne Werbeunterbrechungen geht der Film bis 23:00 Uhr. Wenn ihr bei der TV-Ausstrahlung keine Zeit habt, könnt ihr den Malick-Kriegsfilm alternativ in der Arte-Mediathek streamen.