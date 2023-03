Heute erstmals im TV: Teil 3 einer unterschätzten Sci-Fi-Trilogie, in dem ein Söldner-Team ins All fliegt, um die Menschheit zu retten

Heute feiert ein Science-Fiction-Abenteuer Free-TV-Premiere bei RTL 2, das mit kompetent inszenierter Action und viel Trash-Charme imponiert. Lest hier, warum sich Skylines lohnt.

Eines vorweg: Skylines, der Film, hat absolut nichts mit der leider abgesetzten deutschen Netflix-Serie Skylines zu tun. Auch wenn ich es dieser Science-Fiction-Reihe absolut zutrauen würde, dass sie irgendwann Musik-Einlagen einbaut. Bei Skylines handelt es sich um den dritten Teil eines Alien-Abenteuers mit einer großen Ladung B-Movie-Charme, einer Anything-Goes-Mentalität und sichtbarer Freude daran, alles aus dem kleinen Budget herauszuholen, was es hergibt.

Skylines kommt am heutigen 17. März ab 20.15 Uhr bei RTL 2. Da der Film eine FSK-16-Freigabe hat, wird er voraussichtlich in einer gekürzten Fassung ausgestrahlt.

Das Fast and Furious unter den Sci-Fi-Reihen

In einem anderen Artikel habe ich Skyline als das Fast and Furious der Sci-Fi-Filme bezeichnet und das hat einen einfachen Grund. Seit dem ersten Eintrag der Reihe, Skyline aus dem Jahr 2010, hat sie sich komplett verwandelt. Dieser Skyline war kein besonders sehenswerter Film und hatte eine generische Alien-Invasions-Story, die World Invasion: Battle Los Angeles wie eine Shakespeare-Adaption aussehen ließ.

Sieben Jahre später setzte sich Drehbuchautor Liam O'Donnell auf den Regiestuhl und legte mit dem Sequel Beyond Skyline eine wunderbar chaotische Neuausrichtung vor, in der die Aliens mit bodenständiger Martial Arts-Action bekämpft wurden. Sogar The Raid-Star Iko Uwais spielte mit.

Skylines ist der dritte Teil einer Reihe, aber Vorwissen braucht man nicht

Skylines spielt nun rund fünf Jahre nach den Ereignissen des letzten Films. Nach dem Invasions-Versuch und der Gegenwehr lebt die Menschheit zwischen den Ruinen ihrer Großstädte zusammen mit Mensch-Alien-Hybriden. Als sich ein Virus ausbreitet, der die Hybriden unter die Kontrolle der Alien-Invasoren bringt, macht sich ein Söldner-Team auf zum Heimatplaneten der außerirdischen Gefahr, um die Erde zu retten.

Oder so ähnlich.

Die Mythologie der Skyline-Reihe ist mittlerweile dermaßen komplex, dass ich den Überblick verloren habe (ja, ich habe diese Filme gesehen). Woran ich mich allerdings erinnere: Sobald die Crew auf dem Planeten abstürzt, nimmt eine harte B-Film-Variation von James Camerons Aliens - Die Rückkehr ihren Lauf, die eine kleine Gruppe von Kämpfer:innen auf einem fremden Planeten voller Gefahren aussetzt. Das wird äußerst kompetent inszeniert und mit kreativen Action-Einfällen gefüllt.

Mehr muss man wirklich nicht über Skylines wissen. Nach dem Auftakt als Möchtegern-Invasions-Blockbuster hat Liam O'Donnell die Reihe zu einem knackigen Sci-Fi-Action-Franchise weiter entwickelt, das seine Genre-Liebe auch im Casting zeigt. Zur Besetzung dieses Action-Abenteuers gehören neben Hauptdarstellerin Lindsey Morgan (The 100) unter anderem Matrix-Agent Daniel Bernhardt, Underworld-Star Rhona Mitra, Game of Thrones-Veteran James Cosmo und sein GOT-Kollege und Deep Space Nine-Arzt Alexander Siddig.

Wer sich also von fachmännischer Action und lauter vertrauten Gesichtern berieseln lassen will, liegt bei Skylines genau richtig.