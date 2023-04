Heute erstmals im TV: Unendlich unterhaltsamer Sci-Fi-Blockbuster, in dem Deadpool-Star Ryan Reynolds tausendmal stirbt

Heute läuft Ryan Reynolds' vielleicht unterhaltsamster Film der letzten Jahre als TV-Premiere. Free Guy ist sowas wie die Familien-Variante des Marvel-Erfolgs Deadpool.

Heute läuft ein klassischer Sonntags-Blockbuster bei ProSieben. Der Disney-Film Free Guy startete vor knapp zwei Jahren in den Kinos und wurde zu einem großen Erfolg. Der Hauptgrund: Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds, der den gesamten Film trägt. Und das obwohl (oder gerade weil) er in der ersten Hälfte vor allem damit beschäftigt ist, zu sterben.

Wann und wo läuft Free Guy im TV?

Am Sonntag um 20.15 Uhr bei ProSieben

Wiederholung: Eine Woche später am Sonntag wieder bei ProSieben, aber um 18 Uhr Bei Disney+ könnt ihr Free Guy jederzeit in der Flatrate streamen *

Worum geht es in Free Guy?

Guy (Ryan Reynolds) lebt in Free City und arbeitet dort als Bankangestellter an der Kasse. Seine Tage sehen immer gleich aus, was aber nicht bedeutet, dass sein Leben langweilig wäre, denn Überfälle, Gewalt und Explosionen sind hier an der Tagesordnung. Er hat sich daran gewöhnt. Trotzdem fragt er sich manchmal, ob es da nicht noch mehr gibt.



Erst als er Molotov Girl (Jodie Comer) begegnet, wird sein Wunsch endlich wahr. Vielleicht sogar zu wahr: Denn Guy muss von ihr erfahren, dass er ein NPC ist: ein Non-Player-Charakter (also ein nicht spielbarer Charakter) in einem Videospiel. Free City ist in Wahrheit ein Open-World-Game.

Warum lohnt sich Free Guy?

Free Guy ist ein Videospiel-Film ohne Videospiel-Vorlage, der sich in einem Open-World-Konzept austobt – eine vielversprechende Prämisse. Ryan Reynolds tut zudem in Free Guy, was er am besten kann: Selbstironisch rumblödeln und sich selbst verletzen. Die Action-Komödie verlässt sich ganz auf dieses auf Deadpool-Rezept, nur nicht ganz so blutig und zotig. Das Resultat: wenig Tiefe, aber auch keine Minute Langeweile. Irgendwas ist eigentlich immer los in der Spielewelt. Vor allem die erste Hälfte von Free Guy überzeugt. Hier findet sich die Hauptfigur in dem Setting zurecht, probiert viel aus und experimentiert mit der plötzlichen Freiheit. Dabei zuzuschauen, macht unheimlich viel Spaß.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.