Heute erstmals im TV: Unterhaltsame Action, von der ihr euch komplett berieseln lassen könnt

Erst im Oktober 2023 lief die Action-Komödie Freelance mit John Cena im Kino. Nur wenige Monate später könnt ihr den Film schon im TV erleben.

Wer heute Lust auf pure Popcorn-Unterhaltung hat, über die man nicht zu viel nachdenken muss (oder sollte), ist im TV genau richtig. Denn hier hat sich die Free-TV-Premiere eines Action-Films versteckt, der erst vor wenigen Monaten über die Kinoleinwände flimmerte und dort für ein absurdes Spektakel sorgte. Die Rede ist von Freelance mit Bumblebee-Star John Cena und Glow-Alumni Alison Brie.

John Cena muss eine Journalistin im Dschungel beschützen: Darum geht's in der Action-Komödie Freelance

Nach der Familiengründung hat Special-Forces-Soldat Mason Pettis (Cena) seinen gefährlichen Job aufgegeben und arbeitet nun am Schreibtisch in einem Anwaltsbüro. Im langweiligen Alltag gefangen, kommt ein Wink aus der Vergangenheit wie gerufen: Ein Militärarzt (Christian Slater) will ihn als Freelance-Agent für sein eigenes Sicherheitsunternehmen anwerben.

Das lässt sich Mason nicht zweimal sagen und wird fortan der Journalistin Claire Wellington (Brie) als Bodyguard zugeteilt. Gemeinsam reisen sie nach Südamerika, wo Claire ein wichtiges Interview mit dem Diktator Juan Arturo Venegas (Juan Pablo Raba) plant. Als jedoch gerade dann ein Militär-Putsch ausbricht, müssen Claire und Mason mit ihrem neuen Bekannten Hals über Kopf in den Dschungel flüchten.

Schaut hier noch einen Trailer zu Freelance:

Freelance - Trailer 2 (Deutsch) HD

Free-TV-Premiere: Freelance liefert spaßige Action mit einem aufgeweckten Star-Cast

Wer nach tiefgründiger Unterhaltung sucht, wird in Freelance sicherlich nicht fündig werden. Dafür liefert der Streifen von 96 Hours-Regisseur Pierre Morel solide Star-Power rund um John Cena, Alison Brie und Christian Slater, gepaart mit reichlich packender Action, die für ein spaßiges und kurzweiliges TV-Erlebnis sorgt.

Dass das nicht für jeden ist, spiegelt auch die Wertung der Moviepilot-Community, die an den Film 5 von 10 Punkte vergibt. Bei Rotten Tomatoes scheiden sich ebenfalls die Geister: Während die Presse hier auf unterirdische 10 Prozent kommt, kann sich die Publikumswertung mit 76 Prozent doch durchaus sehen lassen. Selbst von Freelance überzeugen könnt ihr euch heute Abend im TV.

Wann kommt Freelance mit John Cena im TV?

Die Action-Komödie feiert am 11. August 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben ihre Free-TV-Premiere. Die Wiederholung folgt am 16. August um 22:25 Uhr. Wenn ihr Freelance im TV verpassen solltet, habt ihr die Möglichkeit, den Film im Streaming-Abo bei Joyn PLUS+ nachzuholen oder ihn bei den üblichen VoD-Anbietern wie Sky, Apple TV, Amazon, Magenta TV oder Google Play zu leihen oder zu kaufen.