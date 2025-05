Heute erstmals im TV: Verstörender Thriller-Geheimtipp über Teens in gefährlicher Sekte

Heute läuft ein leiser Thriller im TV, der zeigt, wie Ideologien Realitäten verzerren können und wie leicht gerade Teenager:innen einem Wahn verfallen können, der ihnen Stabilität vorspielt.

Regisseurin und Drehbuchautorin Jessica Hausner geht in ihren Filmen gerne Gedankenexperimenten nach und lässt dabei eine Idee völlig außer Kontrolle geraten. In Little Joe war es eine Pflanze, die glücklich macht und in unserem heutigen TV-Tipp Club Zero mit Mia Wasikowska (Alice im Wunderland) ist es eine Null-Diät, die zu geistiger Freiheit führen soll.

Erstmals im TV: Der Club Zero verschlingt seine Mitglieder

An einer renommierten Elite-Schule tritt die Lehrerin Miss Novak (Wasikowska) ihren neuen Job an und setzt im Unterricht darauf, den Teenager:innen eine bewusste Ernährung näherzubringen. Doch die Lehre von Verzicht und Selbstkontrolle nimmt schon bald sektenähnliche Strukturen an, die in einer Null-Diät endet, die den Teenies eine vollkommene geistige Freiheit bescheren soll. Bevor die meist abwesenden und wohlhabenden Eltern bemerken, was mit ihren Kindern passiert, scheint es zu spät, um sie von ihrem Wahn zu befreien.

Club Zero im TV: Eine Idee gerät außer Kontrolle

Sheila O'Malley beschreibt in ihrer ausführlichen Kritik auf Robert Ebert , dass Hausner bewusst Doppeldeutigkeit einsetze, wodurch unklar bliebe, ob der Film eine Satire auf moderne Ernährungstrends, eine Kritik an elterlicher Vernachlässigung oder eine Warnung vor ideologischer Verführung sei. Diese Mehrdeutigkeit fordere das Publikum heraus, eigene Schlüsse zu ziehen.

Insgesamt erhielt Club Zero mittelmäßige Kritiken. Auf der Seite Rotten Tomatoes erhielt er im Durchschnitt 65 Prozent positiver Stimmen. Im allgemeinen Konsens heißt es:

Mit Club Zero nutzt die Drehbuchautorin und Regisseurin Jessica Hausner die Satire, um eine Reihe ehrgeiziger Ideen zu erkunden, und die Ergebnisse sind teils beeindruckend, auch wenn sie nicht immer stimmig sind.

Einen weiteren Thriller könnt ihr mit einem völlig überdrehten Anthony Hopkins am 23. Mai auf dem Fantasy Film Fest in München sehen, bevor er im Heimkino erscheint. Ob sich der Film, mit der originellen Idee lohnt, erfahrt ihr im Film-Check unserer Redakteurin Esther Stroh.

Wann läuft der Thriller Club Zero im TV?

Ganz ohne Werbung könnt ihr Club Zero am heutigen Mittwoch, den 21. Mai 2025 um 20:15 Uhr auf arte sehen. Eine Wiederholung gibt es leider nicht, doch wer den Film im TV verpasst hat, kann ihn nach der Ausstrahlung in der arte-Mediathek sehen oder bei Prime mit dem Good!Movies Channel streamen. Alternativ gibt es dort auch Kauf- und Leihoptionen.

