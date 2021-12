Heute erstmals im TV: Warum die ersten Minuten von Spider-Man Far From Home extrem umstritten sind

Heute läuft ein Marvel-Blockbuster als TV-Premiere. Spider-Man: Far From Home erschien direkt nach Avengers 4. Das brachte einige Schwierigkeiten mit sich.

Spider-Man: Far From Home musste Probleme lösen, die so wirklich nur im Marvel Cinematic Universe (MCU) auftreten können. Ihr erinnert euch vielleicht: Wir schreiben das Jahr 2019, zwei große Avengers-Filme liegen hinter uns. Es folgen nun Spoiler zu den beiden Teilen: Avengers: Infinity War ließ die Hälfte der Menschheit und auch die Hälfte der Marvel-Held:innen sterben. Avengers: Endgame ist der Abschlussfilm der Infinity-Sage, er rettete viele Held:innen, aber eben nicht alle. Der erste MCU-Film nach diesem überaus tragischen Endgame ist Spider-Man: Far From Home.

Die großen Herausforderungen von Spider-Man: Far From Home nach Avengers 4

Schon ein Jahr vor Endgame fragten sich alle, wie Spider-Man: Far From Home wohl mit seinem unglücklichen Startzeitpunkt umgehen würde. Allein, dass der Film existierte, war ein großer Spoiler. Tatsächlich erschien er nur deshalb wenige Monate nach Avengers 4 in den Kinos, weil die Spider-Man-Filme von Sony und nicht von Marvel/Disney vertrieben werden. Und Sony wollte nicht vom Premium-Termin Mitten im Sommer abrücken. So erfuhren Fans schon in den Trailern zu Spider-Man 2, die vor Endgame veröffentlicht wurden, dass Peter Parker nach seinem "Tod" in Infinity War doch wieder lebt.



Der Platz direkt nach Avengers 4 war eine doppelte Bürde für den Film. Far From Home musste trauernde Marvel-Fans auffangen, die wenige Monate zuvor zugesehen hatten, wie Held:innen der ersten MCU-Stunde abtreten oder sterben: Iron Man, Captain America und Black Widow.

Der Umgang von Spider-Man: Far From Home mit der Endgame-Trauer ist umstritten

Es hätte zwei Lösungen gegeben, um aus dieser Andächtigkeit überzuleiten in ein neues Abenteuer:

1. Man nimmt die angespannte, sentimentale Stimmung mit in den Film und verwertet sie (was Far From Home teilweise auch tut).

2. Man macht einen Witz, um die Stimmung direkt zu lösen.

Das MCU hat schreckliche Angst vor allzu existentiellen Emotionen und entscheidet sich im Zweifel immer für den Witz. Also bauten die Autor:innen in die ersten Minuten des Spider-Man-Films ein albernes In Memoriam-Video, das im Stil eines Fünftklässlers gestaltet ist, der erstmals mit Video-Software arbeitet.

Mit bewusst schlechten und kitschigen Übergängen und dem offensichtlichsten Schmalz-Song (Whitney Houston, I Will Always Love You) leuchten in mieser Bildqualität die Gesichter der im Krieg gegen Thanos gefallenen Avengers auf. Unabhängig davon ob das Video lustig ist oder nicht (ich fand es eigentlich ganz witzig) kann man das alles natürlich geschmacklos und unpassend finden.

Natürlich produziert das MCU stets Actionkomödien und keine ernsthaften Charakterdramen. Und natürlich handelt es sich hier nicht um echte Menschen. Doch viele Fans waren ehrlich traurig bei der Beerdigung von Tony Stark. Far From Home lässt den Trauer-Moment von Avengers 4 einfach verpuffen. Ob das wirklich die ideale Lösung war? Schwer zu sagen. Allerdings musste sich auch kaum ein Film vorher mit Problemen dieser Art rumschlagen.

Der nächste MCU-Teil Spider-Man: No Way Home startet am 15. Dezember in den deutschen Kinos.

