Heute große Free-TV-Premiere: 4-Stunden-Film, der eines der unerträglichsten Kapitel der Menschheitsgeschichte verarbeitet

Mit einer ungewöhnlichen Inszenierung wird in der Free-TV-Premiere die dunkle Geschichte des Holocaust analysiert. Dabei deckt die nüchterne Sprache das Grauen in all seinen Facetten auf.

Heute erwartet euch ein Gerichtsdrama in der Free-TV-Premiere, das alles andere als leichte Kost ist, sich aber lohnt. Denn der Ensemblefilm Die Ermittlung fesselt durch die außergewöhnliche Inszenierung und die nüchterne Betrachtung des dunkelsten Themas der deutschen Geschichte. Die Ermittlung im TV: Der nüchterne Blick auf ein grausames Verbrechen Bei den letzten Oscars begeisterte The Zone of Interest mit der nüchternen Betrachtung der Familie Höß, die ihr geliebtes Eigenheim direkt neben dem Konzentrationslager Auschwitz hegt und pflegt. Vollkommen unberührt von dem Massenmord, der nur wenige Meter entfernt stattfindet. Ähnlich nüchtern wirft auch Die Ermittlung einen Blick auf das Verbrechen des Holocausts, nämlich durch die Augen der Justiz. Basierend auf dem gleichnamigen Theaterstück von Peter Weiss befasst sich Die Ermittlung mit dem ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess, bei dem Weiss selbst anwesend war. Nur mittels der Sprache wird die grausame Geschichte des Konzentrationslagers rekonstruiert, von der Ankunft bis zur Ermordung.

Die Ermittlung entschlüsselt das System Auschwitz Regisseur RP Kahl kombiniert in Die Ermittlung Elemente des Kinos und Theaters und inszeniert minimalistisch, aber eindrücklich die zahlreichen Aussagen, die in elf Etappen, den Weg der Opfer von der Rampe bei der Ankunft in Auschwitz bis zu den Feueröfen beschreiben. Dabei hält sich Kahl sehr eng an die Vorlage, die auf persönlichen Aufzeichnungen von Weiss, Zeitungsartikeln und Protokollen des Gerichtsprozesses basiert. Entstanden ist ein 240-minütiges Gerichtsdrama, das Geduld erfordert, aber auch zu fesseln weiß, wenn man sich darauf einlässt. Unsere Community ist begeistert und bewertet den Film mit ausgezeichneten 7,7 von 10 Punkten. Sascha Westphal schreibt in seiner Filmkritik auf epd Film , dass es Kahl gelungen sei, die beiden Medien mit einer emotionalen Intensität und analytischen Schärfe zu verbinden. Dabei werde über die Einzelschicksale hinaus gegangen und das ganze System Auschwitz entschlüsselt, hinter dem ein Regime aus Hass und Hetze stehe: Peter Weiss stellt der NS-Sprache der Entmenschlichung, eine klare, ganz und gar sachliche Sprache entgegen. Eine Sprache, die das Unmenschliche benennt und im Akt des Benennens einen Weg aus der Barbarei weist. Wer von Gerichtsdramen nicht genug bekommen kann, sollte sich Juror #2 nicht entgehen lassen, der aktuell im Kino läuft. Der womöglich letzte Clint Eastwood-Film testet eure Moral erbarmungslos. Wann läuft das Gerichtsdrama Die Ermittlung im TV? Arte zeigt den Film über den Frankfurter Auschwitzprozess am heutigen Montag, den 27. Januar 2025 um 21:45 Uhr. Wer hier keine Zeit hat, kann den Film alternativ auch in der Arte-Mediathek streamen.