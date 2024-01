Heute im TV: 200 Millionen teures Sci-Fi-Spektakel, das richtig gut ist, aber niemals eine Fortsetzung bekommen wird

Vor neun Jahren starteten die kreativen Köpfe der Matrix-Trilogie eine neue große Science-Fiction-Reihe. Eine Fortsetzung der Geschichte werden wir aber niemals sehen.

Mit Matrix haben Lana und Lilly Wachowski nicht nur einen wegweisenden Sci-Fi-Film gedreht, sondern den Grundstein für eines der erfolgreichsten Franchises der vergangenen drei Dekaden geschaffen. Matrix wurde zum popkulturellen Phänomen und hat drei Fortsetzungen sowie mehrere Ableger nach sich gezogen.

Entsprechend groß waren die Erwartungen, als die Wachowskis ein neues Mega-Projekt ankündigten: Jupiter Ascending. Für über 200 Millionen US-Dollar (laut Deadline ) sollte der Startschuss einer neuen Filmreihe entstehen. Doch dann ist der schlimmste Fall eingetreten: Der Kinostart im Jahr 2015 entpuppte sich als Katastrophe.

Sci-Fi-Epos der Wachowskis: Jupiter Ascending ernennt Mila Kunis zur Königin des Universums

Im Mittelpunkt der Geschichte von Jupiter Ascending befindet sich die junge Jupiter Jones (Mila Kunis), die ein unscheinbares Leben auf der Erde führt. Als Reinigungskraft hält sie sich einigermaßen über Wasser. Doch schnell wird klar: Ewig will sie dieses Leben nicht führen. Da draußen muss doch noch mehr sein, oder?

Hier könnt ihr den Trailer zu Jupiter Ascending schauen:

Jupiter Ascending - Trailer (Deutsch) HD

Ja, tatsächlich! Da draußen ist ein ganzes Universum voller Abenteuer und Gefahren. Als Jupiter auf den Ex-Söldner Caine (Channing Tatum) trifft, erfährt sie, dass sie in Wahrheit die Nachfahrin einer mächtigen intergalaktischen Familie mit Thronanspruch ist. Ehe sie sich versieht, findet sie sich im Mittelpunkt eines Sternenkriegs wieder.

Von den Kritiken zerrissen, vom Publikum verschmäht: Obwohl Jupiter Ascending auf den ersten Blick wie das nächste große Blockbuster-Event wirkte, konnte sich der extrem ambitionierte Film an den Kinokassen nicht durchsetzen. Auf das enorme Budget kam laut Box Office Mojo nur ein Einspielergebnis von 184 Millionen US-Dollar.

Zu Unrecht abgestrafter Sci-Fi-Blockbuster: Jupiter Ascending verdient definitiv eine zweite Chance

Aus dem Mega-Projekt wurde ein Mega-Flop. Doch lasst euch davon nicht abschrecken, denn in Jupiter Ascending schlummert ein ausgelassener Sci-Fi-Film, der sich für keine seiner großen Ideen schämt. Voller Begeisterung stürzt der Film euch in ein Universum, das ihr so garantiert noch nicht im Kino oder im Fernsehen gesehen habt.

Genauso wie bei den Matrix-Filmen gehen die Wachowskis all-in und verlieren sich in gigantischen Sci-Fi-Panoramen, einer epischen Geschichte und sehr vielen seltsamen Figuren. Allen voran steht Channing Tatum als Weltraumkrieger mit spitzen Ohren, Tattoos und blond gefärbten Haaren, der mit fliegenden Schuhen durch die Lüfte hüpft.

Zu schade, dass sich Warner Bros. nach den enttäuschenden Box-Office-Zahlen von der frisch geschaffenen Marke abgewendet hat. Jupiter Ascending bringt alles mit, um zur großen Sci-Fi-Reihe zu werden, vom entfesselten Abenteuercharakter der Star Wars-Filme bis hin zu den Machtspielen und Intrigen, die uns in der Dune-Saga begleiten.

Wann läuft Jupiter Ascending mit Mila Kunis im TV?

Jupiter Ascending läuft heute Abend, am 26. Januar 2024, um 23:20 Uhr auf ProSieben. Die Ausstrahlung geht mit Werbung bis 1:55 Uhr. Die Wiederholung folgt in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film aktuell SVOD-Diensten wie Amazon Prime Video mit diversen Leih- und Kaufoptionen streamen.

