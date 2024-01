Heute im TV: Star Wars-Meisterwerk mit Schock-Twist, den wirklich niemand vorausgesehen hat (er führt zu einer der besten Szenen der ganzen Reihe)

Heute Abend könnt ihr einen der besten Star Wars-Filme im Fernsehen schauen. Mit nur einer Szene hat er die Sequel-Trilogie rund um Rey und Kylo Ren komplett auf den Kopf gestellt.

Während wir vergeblich auf einen neuen Star Wars-Film im Kino warten, zeigt ProSieben aktuell die jüngsten Teile der Reihe. In den vergangenen Wochen durften wir uns u.a. über die Ableger Rogue One: A Star Wars Story und Solo: A Star Wars Story freuen. Diese Woche kehren wir wieder zur großen Skywalker-Saga zurück.

Star Wars 8: Die letzten Jedi läuft heute Abend im Fernsehen und entführt uns zweieinhalb Stunden in die weit entfernte Galaxis. Der zweite Teil der Sequel-Trilogie schließt direkt an die Ereignisse des Vorgängers, Star Wars 7: Das Erwachen der Macht, an. Das bedeutet, dass wir mehr von Luke Skywalker zu Gesicht bekommen.



In Star Wars 8: Die letzten Jedi versteckt sich der aufregendste Moment der gesamten Sequel-Trilogie

In Episode 8 befindet sich Rey (Daisy Ridley) auf dem abgelegenen Planeten Ahch-To und versucht, Luke (Mark Hamill) davon zu überzeugen, sie im Umgang mit der Macht auszubilden. Finn (John Boyega) und Poe (Oscar Isaac) erleben derweil ihre eigenen Abenteuer, während die Erste Ordnung den Widerstand endgültig vernichten will.

Hier könnt ihr den Trailer zu Star Wars 8 schauen:

Star Wars: Die letzen Jedi - Trailer (Deutsch) HD

Als Star Wars 8: Die letzten Jedi im Dezember 2017 ins Kino kam, trat der Film große Diskussionen unter Fans der Sternensaga los. Rian Johnsons Weltraumabenteuer ist bis heute einer der umstrittensten Blockbuster der vergangenen Dekade. Kurz vor seinem Finale packt er aber eine der spannendsten Szenen überhaupt aus.

Achtung, es folgen Spoiler!

Nachdem in Episode 7 Snoke (Andy Serkis) als Bösewicht aufgebaut wurde, der im Hintergrund die Fäden zieht und sogar den tobsüchtigen Kylo Ren (Adam Driver) kontrolliert, wurde viel spekuliert, welche Geschichte sich tatsächlich hinter dem gruseligen Gegenspieler versteckt, der sich in einen dunklen Kapuzenumhang hüllt.

Episode 8 stellte alle Erwartungen auf den Kopf und entledigt sich der Figur bereits vor dem Showdown auf dem Salzplaneten Crait. Es ist die aufregendste Entscheidung der gesamten Sequel-Trilogie: Genau in dem Moment, als alle Hoffnung verloren scheint, stellt sich Kylo Ren gegen den diabolischen Snoke und tötet ihn auf seinem Thron.

Disney Star Wars 8: Die letzten Jedi

Rücken an Rücken kämpft er daraufhin zusammen mit Rey gegen die Leibwächter des Fieslings in einer atemberaubenden Lichtschwert-Sequenz, die uns an einen verblüffenden Punkt führt: Kylo streckt die Hand aus und fordert Rey auf, sich ihm anzuschließen. Die Vergangenheit soll sterben, er will eine neue Ordnung aufbauen.

Doch Rey geht nicht auf sein Angebot ein. Sie wendet sich von ihm ab und lässt ihn damit noch einsamer und verlorener zurück, als er es sowieso schon ist. Für einen Augenblick war völlig ungewiss, in welche Richtung sich Star Wars als Nächstes entwickelt – gerade im sonst so mutlosen Franchise-Kino ein phänomenaler Moment.

Wann läuft Star Wars 8: Die letzten Jedi im TV?

Star Wars 8: Die letzten Jedi läuft heute Abend, am 26. Januar 2024, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:20 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag, dem 28. Januar 2024, um 23:05 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film zusammen mit den anderen Teilen der Saga bei Disney+ im Abo streamen.

