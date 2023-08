Heute im TV: 4 Stunden Sci-Fi-Mega-Trash, in dem ein 500 km breiter Asteroid auf die Erde zurast

Heute Abend steht die Erde im TV gleich zweimal vor dem Untergang. Und zwar in zwei Sci-Fi-Trash-Filmen, in denen die Menschheit durch Asteroiden bedroht wird.

Der Weltuntergang als Film-Szenario geht nie aus der Mode. Das weiß auch The Asylum. Die berüchtigte Schmiede für Trash-Kopien bekannter Filme ist heute Abend gleich zweimal im TV vertreten. Asteroid-a-geddon und Meteor Moon bieten insgesamt vier Stunden Asteroiden-Apokalypse aus dem All.

Im TV: Sci-Fi-Trash, in dem auf richtige dumme Art die Welt gerettet wird

In Asteroid-a-geddon streiten sich die Supermächte darum, wie ein bedrohlicher, knapp 500 km großer Asteroid abzuwehren ist. Nachdem Russland ihn im Alleingang mit Raketen beschossen und dabei nur für einen zusätzlichen Kometenhagel gesorgt hat, muss das furchtlose Wissenschaftsteam um Alex (Veronika Issa) die Sache richten. Per Laser.

The Asylum Asteroid-a-Geddon

Im Vergleich zu Meteor Moon ist das ein vernünftiger Ansatz. Im Moonfall-Klon stürzt der Mond aufgrund eines Asteroiden-Einschlags gen Erde und muss schnell vernichtet werden, bevor er die gesamte Menschheit auslöscht. Vorsicht, Spoiler!

Als Lösung entpuppt sich am Ende ein künstliches schwarzes Loch, das den Mond quasi auffrisst. Wie sieht es ohne den Mond mit Gezeiten und der Erdrotation aus? Ist ein schwarzes Loch in Erdnähe eine gute Idee? Egal! Hauptsache, der Vollmond blendet nie wieder beim Schlafen.

Bei The Asylum werden fehlender Realismus und ein billiger Look niemanden überraschen. Ob die Filme dennoch Unterhaltungsfaktor haben, muss jeder Trash-Fan für sich selbst entscheiden.

Wann kommen Asteroid-a-geddon und Meteor Moon im TV?

Asteroid-a-geddon läuft am heutigen Freitag, den 25. August 2023, um 20:15 Uhr auf Tele 5. Danach folgt um 22:00 Uhr Meteor Moon. Wer zur Primetime keine Zeit hat, kann Asteroid-a-geddon um 1:40 Uhr nachholen.

