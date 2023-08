Neues Lebenszeichen von Amazons abgefahrenstem Sci-Fi-Projekt: Jetzt wissen wir, wann die Fallout-Serie kommt

Die Fallout-Serie von Amazon hat einen ungefähren Start-Termin bekommen. Außerdem wurde der Handlungsort der Sci-Fi-Adaption offiziell benannt.

Zu den spannendsten kommenden Projekten bei Amazon Prime Video zählt auch die Fallout-Serie. Gerade Fans der beliebten Videospiel-Reihe sind äußerst gespannt, wie das post-apokalyptische Sci-Fi-Universum umgesetzt wird.

Nachdem es länger ruhig war um die Fallout-Serie, hat Amazon jetzt ein neues Update geteilt. Neben dem Handlungsort wurde auch ein definitives Start-Jahr angegeben.

Fallout-Serie kommt nächstes Jahr zu Amazon Prime

Mit einem neuen Tweet hat Amazon verraten, dass Fallout 2024 erscheint:

Dazu gibt es die Info, dass die Sci-Fi-Serie in Vault 33 in Los Angeles spielen wird. Selbst Gaming-Fans der Vorlage dürfen sich hier auf einen neuen Schauplatz freuen, denn Vault 33 hat es im Spiele-Universum bisher noch nicht gegeben.

Wer gehört zum Cast der Fallout-Serie?

Bisher stehen schon diverse Mitglieder der Besetzung der Sci-Fi-Adaption fest. Zum Fallout-Cast gehören bislang unter anderem:

An welchem Datum die Fallout-Serie konkret ins Prime-Abo kommt, wird sicherlich bald noch enthüllt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

