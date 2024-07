Heute im TV: 4 Stunden Thriller-Marathon mit Leonardo DiCaprio, Russell Crowe und mehr Spannung, als ihr aushaltet

Russell Crowe zeigt sich heute in gleich zwei spannenden Thrillern im TV. Auch Leonardo DiCaprio ist an seiner Seite zu sehen und kollabierte bei einer intensiven Szene während der Dreharbeiten.

Gleich zwei spannende Thriller erwarten euch heute im TV. Erst versucht Russell Crowe in 72 Stunden – The Next Three Days seine unschuldig im Gefängnis sitzende Frau zu befreien, dann sehen wir ihn als CIA-Veteranen an der Seite von Leonardo DiCaprio in Der Mann, der niemals lebte.



Auf den Krimi 72 Stunden folgt heute im TV der spannende Polit-Thriller Der Mann, der niemals lebte

In 72 Stunden bricht für College-Professor und Familienvater John Brennan (Crowe) plötzlich eine Welt zusammen, als seine Frau Lara (Elizabeth Banks) unter Mordverdacht gerät und verhaftet wird. Ihre Chefin wurde umgebracht und alle Indizien sprechen gegen Lara, die ihre Unschuld beteuert. Nur ihr Mann glaubt ihr und fasst den Plan, sie mithilfe eines Ex-Knackis (Liam Neeson) zu befreien, doch dafür bleiben ihm nur 72 Stunden.

Kinowelt 72 Stunden – The Next Three Days

Im Anschluss erwartet uns Ridley Scotts Thriller Der Mann, der niemals lebte, in dem CIA-Agent Roger Ferris (DiCaprio) einem Terroristen auf die Schliche kommt. Der junge Agent will sich in ein Terrornetz in Jordanien einschleusen, benötigt dafür aber die Hilfe von CIA-Veteran Ed Hoffman (Crowe) und den Chefs des jordanischen Geheimdienstes. Doch seine zunächst kollegialen Verbündeten scheinen insgeheim andere Ziele zu verfolgen.



Hochspannende Thriller glänzen mit Star-Besetzung

Beide Thriller bekommen von unserer Community eine sehr gute Wertung von über sieben Punkten. Für Regisseur Paul Haggis war das Remake des hochgelobten französischen Films Ohne Schuld seine erste Thriller-Inszenierung. Unter seiner Regie glichen die spielfreudigen Darsteller:innen die Schwächen in der Geschichte aus und sorgten für eine " Dosis an knackigem Unterhaltungswert", wie es in der Kritik von FILMSTARTS heißt.

Leonardo DiCaprio kollabierte bei Dreharbeiten: "Absolute Schmerzgrenze"

Im zweiten Film musste auch Regielegende Ridley Scott und seine Top-Besetzung die Erfahrung machen, dass sich das Massenpublikum mit politisch ambitioniertem Kino schwertut. Mit einem Einspielergebnis von 115 Millionen US-Dollar war der 70 Millionen teure Film definitiv kein Hit.

Am Set ging es ganz offenbar sehr adrenalinreich zu. Für Leonardo DiCaprio waren die Dreharbeiten so intensiv, dass er sogar kollabierte: "Vieles davon, was ihr im Film seht, ist an meiner absoluten Schmerzgrenze."

Wann laufen die beiden Russell Crowe Thriller im TV?

RTL2 zeigt den spannenden Kriminalfilm 72 Stunden am heutigen Freitag, den 26. Juli um 20:15 Uhr. Direkt im Anschluss läuft der Polit-Thriller Der Mann, der niemals lebte um 22:55 Uhr. Wiederholt wird dieser in der Nacht auf den 27. Juli um 03:05 Uhr. Später an dem Samstagabend habt ihr dann nochmal die Chance auf 72 Stunden um 22:55 Uhr. Unabhängig vom TV-Programm laufen beide Filme im WOW-Abo zum Streamen.

