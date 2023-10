Heute im TV: 500 Millionen Dollar teurer Sci-Fi-Blockbuster, der am Ende genau das macht, worauf Fans seit 28 Jahren gewartet haben

Heute läuft ein ultrateurer Sci-Fi-Kracher im TV, der auf einem gewaltigen Knall endet. Auf das Ereignis im Finale warteten manche Franchise-Fans seit fast 30 Jahren.

Wovor haben selbst riesige Dinos Angst? Genau, Vulkanausbrüche. Das ist, frei formuliert, die Prämisse von Jurassic World 2: Das gefallene Königreich, der heute im TV läuft. Er hat ohne Steuerabzüge 500 Millionen Dollar gekostet und ist damit einer der teuersten Filme aller Zeiten (via Forbes ). Am Ende des Films kriegen Fans das zu sehen, was viele von ihnen seit Beginn des Franchise herbeisehnen. Vorsicht, Spoiler!

Im TV: Sci-Fi-Film, der Fans ein seit langem erwartetes Geschenk macht

Jurassic World 2 spielt drei Jahre nach den Ereignissen von Jurassic World. Die friedlich lebenden Dinos müssen ihr Biotop Isla Nublar schnellstens verlassen, um dem bevorstehenden Ausbruch des Vulkans auf der tropischen Insel zu entgehen. Owen (Chris Pratt) und Claire (Bryce Dallas Howard) wollen sie schnellstmöglich retten. Aber natürlich hat wieder eine finstere Truppe von Fieslingen ihre Hände im Spiel.

Es folgen Spoiler: Am Ende erfolgt schließlich der lange angekündigte Vulkanausbruch, der vom Team des Sci-Fi-Films stellenweise mit Katzenstreu (!) simuliert wurde. Viel gewaltiger als die Explosion und die Lavamassen ist allerdings die Freiheit der Dinosaurier, die im Finale aus der Gefangenschaft und in die weite Welt entkommen. Menschen und Urzeitechsen leben jetzt tatsächlich zusammen.

Das Leben findet im Finale also buchstäblich seinen Weg: Seit dem ersten Teil stand dieses Katastrophen-Szenario im Raum. Die Reboot-Reihe trug das Ausbruchs-Versprechen bereits im Titel: Aus Jurassic Park wurde Jurassic World.

Wann läuft Jurassic World 2 im TV?

Jurassic World 2: Das gefallene Königreich kommt am heutigen Donnerstag, den 12. Oktober 2023, um 20.15 Uhr auf VOX. Wer da keine Zeit hat, kann den Film am 13. Oktober um 22.15 Uhr nachholen.

