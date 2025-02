Heute im TV: Abenteuer-Geheimtipp mit Game of Thrones-Star, der auf wahrer Geschichte basiert

Am Dienstag strahlt Tele 5 einen recht unbekannten Abenteuerfilm aus, der unter anderem mit einem Game of Thrones-Star glänzt. Die Geschichte basiert auf einer wahren Begebenheit.

Wer Lust auf eine klassische Abenteuergeschichte mit Wikingern in Eiseskälte hat, sollte am Dienstagabend den Fernseher einschalten. Dann läuft zur besten Sendezeit The Last King - Der Erbe des Königs, in dem ein Baby als Thronfolger des Königs beschützt werden muss. Mit dabei in dem von wahren Ereignissen inspirierten Streifen ist auch ein Game of Thrones-Star.

Abenteuer-Tipp im TV: Darum geht es in The Last King - Der Erbe des Königs

Die Story des Films von Regisseur Nils Gaup spielt im Norwegen des 13. Jahrhunderts. Hier befindet sich das Land wegen eines langen Bürgerkriegs im Chaos, während das immer weiter verbreitete Christentum nach der Macht strebt. Kurz vor dem Tod des Königs erfahren dessen treue Krieger Skjerval (Jakob Oftebro) und Torstein (Kristofer Hivju), dass dieser einen Sohn im Säuglingsalter hat. Da dem Baby viele nach dem Leben trachten, begeben sie sich auf eine Rettungsmission durch das eisige Land.

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu The Last King - Der Erbe des Königs:

The Last King - Trailer (Deutsch) HD

Game of Thrones-Fans dürften vor allem Kristofer Hivju wiedererkennen. In dem Serienhit spielte er ab Staffel 3 die Rolle des Wildlinge-Kriegers Tormund Riesentod. Im Gegensatz zur HBO-Produktion geht es in The Last King - Der Erbe des Königs weitaus realistischer zu.

Der Abenteuerfilm basiert auf einer wahren Geschichte, die von der norwegischen politischen Gruppierung der sogenannten "Birkebeiner" inspiriert wurde. In der überlieferten Geschichte von damals waren sie dafür zuständig, den Königssohn Håkon Håkonsson zu retten.

Wann läuft The Last King im TV?

Tele 5 strahlt den Abenteuerfilm am 4. Februar 2025 um 20:15 Uhr aus. Wenn ihr da keine Zeit habt, könnt ihr The Last King - Der Erbe des Königs gerade nur bei Joyn Plus+ in der Abo-Flat streamen. Bei Anbietern wie Amazon Prime könnt ihr den Streifen kaufen oder leihen.