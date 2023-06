Heute im TV: Absolute Fantasy-Katastrophe mit Ryan Reynolds, die er über alles hasst

Heute Abend läuft Green Lantern. Der DC-Blockbuster wurde für Ryan Reynolds zum Desaster, über das er sich nur noch lustig machen kann.

Bevor er zur Deadpool-Ikone wurde, hat sich Ryan Reynolds vor über 10 Jahren schon mal an einen Superhelden-Blockbuster gewagt. Im Vergleich zu dem brutalen Anti-Helden wurde der DC-Film Green Lantern von 2011 allerdings zum Desaster.

Am Freitag, den 30. Juni 2023, läuft um 20:15 Uhr bei RTL ZWEI der Blockbuster, den Reynolds hasst. Heute dient er dem Star höchstens noch als Gag-Zielscheibe.

So abfällig hat sich Ryan Reynolds nachträglich zu Green Lantern geäußert

Im Interview mit Entertainment Weekly sprach der Schauspieler 2016 darüber, wieso Deadpool im Vergleich zu Green Lantern funktioniert hat:

Es ist einfach: [Der Film] Deadpool wusste immer, was er ist. Bei Green Lantern hat das nie jemand herausgefunden, denke ich. Er war auch Opfer eines Hollywood-Ablaufs, bei dem Poster und Kinostart wichtiger sind als das Drehbuch.

Mit einem Budget von ca. 200 Millionen Dollar spielte Green Lantern laut Box Office Mojo weltweit nur knapp 220 Millionen Dollar ein. Damit gilt der DC-Film, der auch ziemlich negative Kritiken bekam, als absoluter Flop.

Wie sehr Reynolds den Film heute noch verabscheut, zeigt zum Beispiel die Abspann-Szene von Deadpool 2. Darin reist die Hauptfigur in der Zeit zurück, um Ryan Reynolds vor seinem Green Lantern-Auftritt zu erschießen.

Wie geht es mit Ryan Reynolds' erfolgreicher Superhelden-Karriere weiter?

An Green Lantern braucht der Star heutzutage kaum noch zu denken. Sein Deadpool-Franchise ist ein großer Erfolg. Teil 3, in dem Hugh Jackman als Wolverine zurückkehrt, soll bei uns am 1. Mai 2024 ins Kino kommen.

