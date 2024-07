Heute im TV: Absoluter Sci-Fi-Kult, der auch beim 100. Mal nicht langweilig wird

Heute kommt ein Sci-Fi-Kultfilm im TV, der garantiert nicht langweilig wird. Cooler, witziger und kurzweiliger könnt ihr euren Abend wohl kaum verbringen.

Habt ihr heute Abend schon was vor? Falls nicht, haben wir da eine Idee für euch: Seht euch doch einfach Men in Black im TV an. Der geht immer und sprüht nur so vor guter Laune und abgedrehten Sci-Fi-Ideen. Selbst wenn ihr ihn in- und auswendig kennen solltet, dürfte der Streifen keine Langeweile aufkommen lassen.



Sci-Fi-Kult heute im TV: Darum gehts in Men in Black

Dem von Will Smith verkörperten Polizisten geht es zu Beginn wie dem Großteil der Bevölkerung. Sie haben nicht den blassesten Schimmer, dass Außerirdische schon seit einer kleinen Ewigkeit mitten unter uns leben. Dass sie nicht auffliegen (und falls etwas schief gehen sollte) wird von der entsprechenden Behörde geregelt – den Men in Black.

Neuzugang Agent J (Smith) wird dem grummeligen alten Hasen Agent K (Tommy Lee Jones) zugeteilt und geht ihm zunächst gehörig auf die Nerven. Es dauert aber nicht lange, bis sie lernen müssen, miteinander auszukommen, weil die Welt von mehreren kosmischen Bedrohungen heimgesucht wird.



Sony Men in Black kommt im TV.

Men in Black macht so viel Spaß, dass er auch beim 100. Mal nicht langweilt

Bei diesem überaus gute Laune machenden Blockbuster aus den späten 1990er Jahren stimmt einfach alles. Auf dem Höhepunkt seiner noch jungen Karriere spielt Will Smith in Men in Black erfrischend, witzig und höchst unterhaltsam auf, Tommy Lee Jones bildet den perfekten Gegenpart.

Dass wir mit der Zeit immer mehr hinter die Fassade blicken dürfen, eine dicke Prise Akte X-Flair und natürlich haufenweise kreativ umgesetzte Aliens sorgen dafür, dass es immer etwas zum Staunen gibt. So hat sich das Spektakel ins kollektive Gedächtnis eingebrannt und ist mit dem Blitzdingsen und vielen anderen coolen Ideen längst zum Kultfilm avanciert.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Men in Black?

Am Donnerstag, den 18. Juli läuft Men in Black zur Primetime um 20:15 Uhr auf VOX. Der Film dauert bis um 22:20 Uhr und am 19. Juli kommt auch noch eine Wiederholung ab 22:15 Uhr.

Wer keine Zeit oder keine Lust auf Fernsehen hat, kann sich den Streifen natürlich auch online im Stream zu Gemüte führen. Das geht beispielsweise bei Netflix, wo Men in Black im Abo verfügbar ist, oder sonst bei Amazon, MagentaTV und Co..

