Auf den Trailer zur 5. Staffel von Stranger Things müssen wir uns noch gedulden. Dafür gibt es jetzt ein erstes Video, das Erinnerungen an die Harry Potter-Filme weckt.

Bergfest für Stranger Things! Anfang des Jahres starteten die Dreharbeiten zur 5. Staffel der Sci-Fi-Mystery-Serie, die seit 2016 eines der größten, wenn nicht sogar das größte Netflix-Aushängeschild ist. Ein halbes Jahr nach der ersten Klappe ist der Dreh zur Hälfte abgeschlossen. Das will das Team mit den Fans feiern.

In einem zweiminütigen Behind-the-Scenes-Video entführen uns die Stars der Serie hinter die Kulissen und schwelgen in Erinnerung. Eleven-Darstellerin Millie Bobby Brown stellt fest: Als sie zum ersten Mal für Stranger Things vor der Kamera stand, war sie zehn Jahre alt. Eine Dekade später ist sie 20 – ein halbes Leben in Hawkins.

Der Harry Potter-Effekt setzt ein: Stranger Things stimmt mit erstem Staffel 5-Video sehr emotional

Bei diesen Einblicken werden Erinnerungen an die Harry Potter-Reihe wach. Als wir Daniel Radcliffe, Emma Watson und Rupert Grint zum ersten Mal in Hogwarts gesehen haben, waren die drei auch noch Kinder. Am Ende des letzten Potter-Abenteuers blickten uns die Augen von jungen Erwachsenen entgegen – eine faszinierende Erfahrung.

Hier könnt ihr euch das Stranger Things Staffel 5-Video anschauen:

Stranger Things - S05 Featurette (Deutsch) HD

Für das heiß erwartete Stranger Things-Finale müssen sich die Stars rund um Millie Bobby Brown nochmal richtig ins Zeug legen. Die letzten acht Episoden wurden bereits mit acht Kinofilmen verglichen. Netflix scheut offenbar keine Kosten und Mühen, um die Geschichte der beliebten Serie auf einer besonders epischen Note zu beenden.

Wann startet Stranger Things Staffel 5 bei Netflix?

Die große Frage lautet nun: Wann bekommen wir dieses Finale zu Gesicht? Ein konkretes Startdatum hat Netflix noch nicht enthüllt. Da die Dreharbeiten noch bis Ende des Jahres gehen, sollten wir frühestens von einem Start 2025 ausgehen. Nicht zuletzt durchläuft die Serie nach dem Dreh eine sehr aufwendige Postproduktion.