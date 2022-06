Heute im TV: Absoluter Sci-Fi-Kultklassiker, bei dem sich das Einschalten besonders lohnt

Im Fernsehen könnt ihr heute Abend bei KulFaZ einen absoluten Kultfilm schauen: Das Science-Fiction-Abenteuer Flash Gordon nimmt euch mit auf einen abgefahrenen Trip durch.

In der TV-Reihe SchleFaZ schauen sich Oliver Kalkofe und Peter Rütten seit einigen Jahren schon die Schlechtesten Filme aller Zeiten an. Nun wird das Format erweitert: In KulFaz beschäftigen sich die beiden mit den Kultigsten Filme aller Zeiten. Den Startschuss macht der Science-Fiction-Klassiker Flash Gordon aus dem Jahr 1980.

Flash Gordon geht auf die gleichnamige Comicvorlage zurück und genießt in der Filmwelt einen legendären Ruf. Das Camp-Meisterwerk wartet mit einer verrückten Entscheidung nach der anderen auf, angefangen bei der unverkennbaren Musik von Queen über die ikonischen Kostüme bis hin zum übermäßigen Einsatz der Farbe Rot.

Heute im TV: Flash Gordon läuft heute Abend um 20:15 Uhr auf Tele 5. Die Wiederholung folgt am Montag um 00:40 Uhr.

Sci-Fi-Kult: KulFaz zeigt das Camp-Meisterwerk Flash Gordon

Flash Gordon beginnt mit den grausamen Taten des Diktators Ming (Max von Sydow), der alle Tausend Jahre einen Planeten mit Naturkatastrophen heimsucht. Werden diese Naturkatastrophen als solche wahrgenommen, lässt er den Planeten in Ruhe. Sollte sich jedoch der Verdacht auf eine höhere Macht ausbreitet, folgt die Zerstörung.

Hier könnt ihr den Trailer zu Flash Gordon schauen:

Flash Gordon - Trailer (English) HD

Als es eines Tages die Erde trifft, wird aus seinem fraglichem Hobby tödlicher Ernst: Der Footballspieler Flash Gordon (Sam J. Jones) gelangt zusammen mit der Reiseleiterin Dale Arden (Melody Anderson) und dem Wissenschaftler Dr. Hanks Zarkov (Topol) in das Reich des Bösewichts und kämpft um das Schicksal der Rede.

Nach Flash Gordon: Drei weitere Kultfilme bei KulFaz

Flash Gordon bildet den Auftakt von KulFaz. Insgesamt drei weitere Ausgaben sind für die nächsten Wochen geplant. Nachfolgend findet ihr die weiteren Filme mit ihren Ausstrahlungsdaten.

La Boum – Die Fete kommt am 17. Juni 2022 um 20:15 Uhr bei Tele 5



Top Secret kommt am 24. Juni 2022 um 20:15 Uhr bei Tele 5



Blues Brothers kommt am 1. Juli 2022 um 20:15 Uhr bei Tele 5



Einen offiziellen Hashtag gibt es auch schon. Wenn ihr das Vergnügen von Flash Gordon live kommentieren wollt, könnt ihr das auf Twitter unter #KulFaZ tun.

