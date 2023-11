Heute im TV: Absolutes Spannungsmeisterwerk, in dem Bomben entschärft werden müssen und es ist kaum auszuhalten

Heute läuft einer der spannendsten Filme aller Zeiten im TV. Das Kriegsfilm-Meisterwerk dreht sich um ein Team aus Bombenentschärfern, deren Leben pausenlos am seidenen Faden hängen.

2009 zeigte ein Film allen Kino-Konkurrenten, was Spannung bedeutet. Tödliches Kommando - The Hurt Locker war nicht nur der erste wirklich gute Film über den Irakkrieg. Er gilt seit 14 Jahren als ein Meisterwerk des Kriegsfilms, eine fein justierte Maschine, deren einziges Ziel die Nerven der Zuschauer sind. Heute läuft er im TV.

Heute im TV: Ein Kriegsfilm-Meisterwerk mit 131 Minuten an purer Spannung

The Hurt Locker dreht sich um ein Bombenentschärfungsteam im Irakkrieg. Der Neuzugang James (Jeremy Renner) scheint durch sein eigensinniges Verhalten seine Kameraden zu gefährden. Und mit jeder Mission schließt sich die Schlinge der Bedrohung enger um den Hals der Soldaten.

Schaut euch hier den Trailer zu The Hurt Locker an:

The Hurt Locker - Trailer (Deutsch)

Meisterregisseurin Kathryn Bigelow hat dank Filmen wie Near Dark - Die Nacht hat ihren Preis und Gefährliche Brandung ihr immenses Talent für Hochspannung bewiesen. Aber mit Hurt Locker scheint sie jeden Aspekt der Filmproduktion gegen das Nervenkostüm des Zuschauers einzusetzen. Kamera, Ton und Schnitt erschaffen eine panische Klaustrophobie, in der man wie James und seine Kameraden in einer staubigen, gnadenlosen Todesfalle zu sitzen scheint.

Wann läuft Tödliches Kommando – The Hurt Locker im TV?

The Hurt Locker läuft am heutigen Samstag, den 11. November 2023, um 1.10 Uhr auf RTL 2. Neben Renner sind unter anderem Guy Pearce (Memento) und Anthony Mackie (The Falcon and the Winter Soldier) vor der Kamera zu sehen.

