Heute im TV: Absolutes Thriller-Meisterwerk mit Leonardo DiCaprio und einem der besten Twists überhaupt

Heute läuft einer der besten Thriller der letzten 15 Jahre im TV. Meister-Regisseur Martin Scorsese und Superstar Leonardo DiCaprio waren am Werk und das ist das Ergebnis.

Aus irgendeinem Grund spielte Leonardo DiCaprio im Jahr 2010 zwei Figuren, die in einem quälenden Verwirrspiel gefangen sind: Dom Cobb in Inception und Teddy Daniels in Shutter Island. Shutter Island erschien 4 Monate vor Inception und ging im Mega-Hype um Nolans Werk etwas unter. Heute im TV könnt ihr Shutter Island schauen, was sich immer lohnt, den es gibt kaum einen Film mit einem größeren Rewatch-Faktor. Wann und wo der Film im TV läuft, lest ihr am Ende des Artikels.

Heute im TV: Schaut den Trailer zu Shutter Island mit Leonardo DiCaprio

Shutter Island - Trailer 1 (Deutsch)

Einen kleinen Kultstatus hat Martin Scorseses Mystery-Thriller trotz Inception-Konkurrenz erreicht, was nicht zuletzt an seinem brillant vorbereiteten Twist liegt – noch eine Gemeinsamkeit mit Inception.

Die Spannung, unterstützt von Leonardo DiCaprios Zittern

Die absichtlichen, versteckten Fehler und Unsicherheiten

Der fantastische Twist, eine Auflösung ohne Erlösung - Keine Spoiler

Leonardo DiCaprio ist ein wichtiger Faktor für die großartige Spannung im Thriller-Meisterwerk Shutter Island

Die Handlung beginnt wie ein Noir-Krimi und spielt im Jahr 1954. Der US-Marshal Teddy Daniels und sein neuer Partner Chuck Aule (Mark Ruffalo) sollen einen Fall auf dem Ashecliffe Hospital für psychisch gestörte Schwerverbrecher:innen aufklären und reisen dafür zur Einrichtung auf eine Insel, die schon bald von einem Unwetter vom Rest der Welt abgeschnitten ist.

Regisseur Scorsese rüttelt das sehr klare Setting nach und nach mit paranoiden Störsignalen auf. Das Publikum merkt, dass hier irgendwas nicht stimmt und wird von der nervösen Darstellung DiCaprios und seinen Verfolgungsängsten angesteckt. Der grandiose Spannungsaufbau erfolgt über teilweise ungewöhnliche Mittel.

Die versteckten Hinweise erzeugen Grusel und Unsicherheit

Scorsese schürt bewusst Unsicherheit bei den Zuschauenden, indem er kleine Fehler und Verrückungen einbaut, die sich beim ersten Mal kaum wahrnehmen lassen. Unsere Wahrnehmung der Ereignisse scheint nicht verlässlich, genauso wie die Bewertungen der Situation von Teddy, unserer wichtigsten Identifikationsfigur. Daraus entsteht ein kühler, steter Grusel, der sich bis zum Ende nicht mehr auflöst.

Keine Spoiler: Die großartige und gleichzeitig unbefriedigende Auflösung

Das Ende ist niederschmetternd und gleichzeitig erleichternd, es ist befriedigend und lässt zugleich einen unangenehmen Restzweifel zurück. Vor allem aber ist der gesamte Film und seine einzelnen Bestandteile auf den einen Twist ausgerichtet, der die 2-Stunden Handlung auf den Kopf stellt (oder sichere Ahnungen bestätigt, je nach Verfassung). Die letzten fünf Minuten bieten auf jeden Fall Diskussionpotential.

Shutter Island läuft heute um 23.20 Uhr im TV. Die Wiederholung folgt am 22. April in der Nacht um 2. 25 Uhr.

Hinweis: Diesen Artikel haben wir in einer ähnlichen Fassung bereits am 3. Juli 2021 zum Start des Films bei Netflix veröffentlicht.





*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.