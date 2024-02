Heute im TV: Action-Desaster mit Sylvester Stallone, das er selbst für einen riesigen Fehler hält

Sylvester Stallone steht für harte Action. In einer seiner populärsten Filmreihen hat er jedoch den Fehler begangen, für eine niedrigere Altersfreigabe jegliche Wucht aus dem Spektakel zu nehmen.

Die Expendables-Filme kamen mit einem klaren Versprechen daher: Sylvester Stallone versammelt die Stars des Action-Kinos der 1980er Jahre und schickt sie im Rahmen einer kompromisslosen Söldnergeschichte auf eine gefährliche Mission. Beim dritten Teil hat Stallone allerdings die Kompromisslosigkeit aus der Gleichung genommen.

Enttäuschende Action-Orgie im TV: Sylvester Stallone nennt The Expendables 3 eine Fehlkalkulation

In The Expendables 3 trommelt Stallone einmal mehr eine beachtliche Schauspieltruppe zusammen. Neben vertrauten Expendables-Gesichtern wie Jason Statham, Dolph Lundgren und Arnold Schwarzenegger dürfen wir uns über einige Neuzugänge freuen. Dazu gehören u.a. Harrison Ford, Jet Li, Ronda Rousey und Antonio Banderas.

Der Cast von The Expendables 3 verspricht ein gigantisches Action-Fest. Als Problem entpuppte sich allerdings die grundlegende Ausrichtung des Projekts. The Expendables 3 ist der einzige Teil der Reihe, der in den USA mit einem PG-13-Rating anstelle eines R-Ratings ins Kino kam und damit deutlich zahmer ausfällt.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Expendables 3 schauen:

The Expendables 3 - Trailer (Deutsch) HD

Das PG-13-Rating ist in Deutschland am ehesten mit einer FSK 12 vergleichbar. Das R-Rating trifft meistens auf Titel zu, die erst ab 16 oder 18 Jahren freigegeben sind. Bei The Expendables 3 war das Ziel eindeutig: Durch die niedrigere Altersfreigabe sollte ein breiteres Publikum angesprochen werden. Der Plan ging nach hinten los.

Im Nachhinein gestand sich Stallone den Fehler ein, wie Cinema Blend festhält.

Meiner Meinung nach war es eine schreckliche Fehlkalkulation aller Beteiligten, ein breiteres Publikum zu erreichen, dabei aber die Gewalt zu verringern, die das Publikum erwartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht noch einmal passieren wird.

The Expendables verwandelte sich 2014 ins finanzielle Schlusslicht der Action-Reihe an den Kinokassen. Erst The Expendables 4, der mit einem R-Rating das Vertrauen in die Marke wieder herstellen sollte, konnte diese Leistung mit seinem unfassbaren Box-Office-Desaster unterbieten, das den absoluten Tiefpunkt der Reihe markiert.

Wann läuft The Expendables 3 mit Sylvester Stallone im TV?

The Expendables 3 läuft heute Abend, am 2. Februar 2024 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:40 Uhr. Die Wiederholung folgt am Sonntag, dem 4. Februar 2024, um 22:20 Uhr. Alternativ könnt ihr den Film bei Netflix streamen. Auch Skys Streaming-Dienst WOW bietet The Expendables 3 im Abo an.

