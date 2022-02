Heute im TV: Action-Kracher mit Sylvester Stallone, den er selbst für einen Fehler hält

Heute läuft The Expendables 3 auf RTL II. Das Action-Sequel mit Sylvester Stallone enttäuschte an den Kinokassen, was sicherlich auch an fragwürdigen Entscheidungen wie zahmerer Gewalt lag.

Nach gut sieben Jahren in der Produktionshölle wurde 2021 endlich offiziell angekündigt, dass ein vierter Teil der Expendables-Reihe gedreht wird. Die lange Wartezeit für Fans von Sylvester Stallone & Co. war sicher kein Zufall. Nachdem The Expendables 3 2014 erschienen ist, enttäuschte der Action-Blockbuster im Vergleich zu den Vorgängern an den Kinokassen. Um 20:15 Uhr strahlt RTL II heute eine gekürzte Fassung des dritten Teils aus, der einige Fehler machte und viele Fans dadurch vor den Kopf stieß. Auch Sylvester Stallone selbst bezeichnete eine entscheidende Änderung als großen Fehler, der nie mehr wiederholt werden soll. The Expendables 3 hat mit jüngeren Stars und zahmerer Gewalt enttäuscht Neben den Kult-Recken des 80s-Actionkinos wurden für The Expendables 3 auch neue, jüngere Stars wie Kellan Lutz, Ronda Rousey, Glen Powell und Victor Ortiz besetzt. Der Nachwuchs konnte aber in keiner Szene mit dem Charisma des eingespielten Teams aus Stars wie Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren oder Wesley Snipes mithalten. Der wohl größte Fehler von The Expendables 3 betraf aber ein Markenzeichen der Reihe. Nach dem höheren R-Rating von Teil 1 und 2 wurde die Action des dritten Teils für ein niedrigeres PG-13-Rating deutlich blutleerer sowie zahmer inszeniert und vor allem geschnitten.

Obwohl dadurch ein noch größeres Publikum ins Kino gelockt werden sollte, hatte dieser Schritt eher den gegenteiligen Effekt und schreckte Fans von härterer Action der alten Schule ab. Wie Cinema Blend berichtet, bezeichnete Stallone die niedrigere Altersfreigabe vor einigen Jahren im Interview mit Crave Online als klaren Fehler: Ich glaube, es war eine schreckliche Fehlkalkulation von allen, ein breiteres Publikum zu erreichen, aber dadurch die Gewalt zu verringern, die das Publikum erwartet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht wieder vorkommt. Nach dem Kinostart wurde fürs Heimkino dann eine ungeschnittene DVD- und Blu-ray-Version mit FSK 18-Freigabe veröffentlicht, die knapp 6 Minuten länger läuft. Auch wenn The Expendables 3 kein Totalflop war, spielte der rund 100 Millionen Dollar teure Action-Blockbuster weltweit über 214 Millionen Dollar ein. Damit hat er aus der Trilogie am wenigsten eingespielt, nachdem mit Teil 2 bei einem genauso hohen Budget noch 100 Millionen Dollar mehr eingenommen wurden.