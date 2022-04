Heute im TV: Action-Kult mit Bruce Willis, den er selbst nie leiden konnte

Bruce Willis-Fans bekommen heute im TV einen echten Action-Klassiker zu sehen. Der Schauspieler kann den Film allerdings nicht ausstehen.

Action ohne Bruce Willis ist möglich, aber sinnlos. Nachdem der Star seine Karriere aus tragischen Gründen beendete, lassen Fans seine Kult-Auftritte Revue passieren. Heute im TV läuft Stirb langsam 2. Der Sequel-Hit wird von vielen innig geliebt. Willis aber konnte ihm nichts abgewinnen.



Heute im TV: Bruce Willis hat keine Action-Liebe für Stirb Langsam 2 übrig

Stirb Langsam 2 gewinnt erstmal keinen Preis für Innovation: Die Story orientiert sich sehr am ersten Teil, nur ein paar Details wurden ausgetauscht: John McClane (Willis) ist mal wieder der falsche Typ zur falschen Zeit am falschen Ort, diesmal dem Flughafen von Washington D.C. Während er von Terroristen gestürmt wird.

© 20th Century Fox Schon wieder im Weihnachtsstress: Bruce Willis in Stirb Langsam 2

Trotz Plot-Kopie ist Stirb Langsam 2 ein vergnüglicher Spaß mit brachialen Action-Szenen und spritzigem Humor. Willis sieht das anders: In einer Internet-Diskussion mit Fans (via Rotten Tomatoes ) ließ er seiner Abneigung freien Lauf.

Den zweiten [Stirb Langsam-Film] mochte ich am wenigsten, er hat am wenigsten Spaß gemacht. Viel zu selbstbezüglich, die Story war völlig wirr und zu unklaustrophobisch.

Bruce Willis wollte seine Stirb Langsam 2-Rolle anders spielen

Auch Regisseur Renny Harlin erinnert sich an Willis' Bedenken(via JoBlo ):

Bruce wollte die Rolle völlig geradlinig spielen und den Film zu einer ernsten Sache machen. Ich sagte zu ihm: 'Aber das ist nicht der McClane, den die Zuschauer lieben.'

© 20th Century Fox Willis hatte für seine Rolle ernsthafte Änderungen im Kopf

Dass der Film letzten Endes eher in eine humorvoll-überzeichnete Richtung ging, wird den Hollywood-Star geärgert haben. Halb so wild. Bruce Willis kehrte bald mit einem brillanten Action-Hit in seine Rolle zurück. Der Groll war offenbar schnell verflogen.

Wann kommt der Action-Erfolg Stirb Langsam 2 mit Bruce Willis im TV?

Stirb Langsam 2 läuft heute Abend um 20.15 Uhr auf RTL II. Wer da keine Zeit, kann den Film am 30. April 2022 um 22.50 Uhr nachholen.



