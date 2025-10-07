Heute im TV: Auftakt der größten Action-Reihe des 21. Jahrhunderts

Bei Nitro läuft am Mittwoch der erste Teil einer Action-Reihe, die bis heute über 7 Milliarden Dollar eingespielt hat. Der Auftakt kommt noch deutlich bodenständiger als die späteren Filme daher.

Es gibt heutzutage wahrscheinlich keinen Action-Fan, der nicht mindestens einen Film der Fast & Furious-Reihe gesehen hat. 2001 begann das Mega-Franchise mit dem (vergleichsweise) bodenständigen Erstling The Fast and the Furious, wonach bis heute neun Fortsetzungen folgten.

Falls ihr den ersten Fast & Furious-Film mal wieder schauen wollt, habt ihr heute im deutschen Free-TV die Gelegenheit dazu. Nitro strahlt den Action-Film am 8. Oktober 2025 um 20:15 Uhr aus. Ansonsten streamt The Fast and the Furious auch bei Netflix und Amazon Prime in der Flat.

Action-Auftakt heute im TV: Das ist die Story von The Fast and the Furious

Im Franchise-Auftakt von Regisseur Rob Cohen spielt Paul Walker den Undercover-Cop Brian O'Conner, der als neues Mitglied bei der Autobande rund um Dominic "Dom" Toretto (Vin Diesel) und dessen Freundin Letty (Michelle Rodriguez) anheuert. Die Gang steht unter Verdacht, neben illegalen Autorennen auch hinter organisierten Raubüberfällen zu stecken. Brian wird Teil der Familie und immer tiefer in die Machenschaften von Doms Gang verstrickt, als er sich auch noch in dessen Schwester Mia (Jordana Brewster) verliebt.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Fast and the Furious:

The Fast and the Furious - Trailer (Deutsch)

Im Vergleich zu den späteren Filmen der Fast & Furious-Reihe, in denen sämtliche Regeln der Physik außer Kraft gesetzt sind, Logik an letzter Stelle steht und alles auf bombastische Setpieces ausgelegt ist, kommt The Fast and the Furious noch deutlich reduzierter und schlichter daher. Der Mix aus charismatischer Undercover-Thriller-Story, coolen Autorennen und wuchtiger Action funktioniert aber bis heute und zeigt, warum aus diesem Erstling ein so beliebtes Franchise entstanden ist.

Das Fast & Furious-Franchise ist heute über 7 Milliarden Dollar schwer

Neben The Fast and the Furious besteht die Action-Reihe bis jetzt aus folgenden veröffentlichten Teilen:

Zusammen haben alle zehn Teile der Action-Reihe laut The Numbers weltweit über 7,2 Milliarden Dollar eingespielt. Neben alteingesessenen Franchises wie James Bond kann Fast & Furious also getrost als größte Action-Reihe des 21. Jahrhunderts bezeichnet werden. Weniger rühmlich ist es aktuell jedoch um die Zukunft und das geplante große Finale bestellt.

Wie geht es mit Fast & Furious im Kino weiter?

Die aktuelle Produktionsgeschichte der Fast & Furious-Reihe wird immer komplizierter. Angekündigt ist die Fortsetzung zu Teil 10 schon lange, doch hinter den Kulissen scheint es weiterhin zu brodeln. Aktuellen Berichten zufolge soll allein der Drehstart des Franchise-Finales noch meilenweit entfernt sein, da die meisten Cast-Mitglieder noch nicht mal feste Verträge haben sollen.

Fast & Furious 11 ist also außer Reichweite, sofern es überhaupt noch zum erfolgreichen Produktionsstart des Action-Blockbusters kommt. Vor 2027 oder 2028 rechnen wir mittlerweile nicht mehr mit einem Kinostart.