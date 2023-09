Heute im TV: Beliebter Sci-Fi-Film, der fast 200 Millionen einspielte, ein riesiges Universum erschuf und nach 29 Jahren fortgesetzt werden soll

Mit Stargate schuf Roland Emmerich einen Sci-Fi-Blockbuster, aus dem ein großes Franchise entstanden ist. Gerüchten zufolge soll der Film, der am Samstag im TV läuft, von Amazon fortgesetzt werden.

Als Independence Day-Regisseur Roland Emmerich 1994 seinen Sci-Fi-Blockbuster Stargate in die Kinos brachte, wusste noch niemand, dass daraus ein riesiges Franchise entstehen würde. Heute bringt es die Reihe rund um das titelgebende Tor zu den Sternen auf mehrere Filme und insgesamt fünf Serien.

Fans von Stargate, der am Samstagabend bei RTL ZWEI läuft, haben wahrscheinlich Grund zur Freude. Letzten Gerüchten zufolge arbeitet Amazon an einer Fortsetzung des Sci-Fi-Kults.

Science-Fiction-Blockbuster: Darum geht es in Stargate

Emmerichs Science-Fiction-Blockbuster dreht sich um ein antikes Artefakt, das 1928 bei Ausgrabungen in Ägypten gefunden wurde. Jahrzehnte später setzt das US-Militär auf die Unterstützung des Ägyptologen Dr. Daniel Jackson (James Spader), der das Artefakt als außerirdisches Tor zu den Sternen identifiziert. Zusammen mit einem Trupp Soldaten und Colonel Jack O’Neil (Kurt Russell) begibt sich das Team auf eine Reise in eine andere Welt, die von alten ägyptischen Göttern beherrscht wird.

Amazon plant angeblich eine Stargate-Fortsetzung

Ende 2022 gab es neue Gerüchte um eine Stargate-Fortsetzung von Amazon. Der Konzern hat das Studio MGM schon 2021 gekauft und kann die Marke dadurch neu aufleben lassen. Allzu konkret sind die Pläne noch nicht. So ist unklar, ob eine Stargate-Fortsetzung an den zuletzt gewaltigen Cliffhanger aus Stargate Universe anknüpft oder ob Amazon ein komplettes Reboot der Sci-Fi-Reihe plant.

Wann läuft Stargate im TV?

RTL II strahlt den Sci-Fi-Blockbuster von Roland Emmerich am 23. September 2023 um 20:15 Uhr aus. In einer Streaming-Flat könnt ihr Stargate zurzeit nirgends schauen.

