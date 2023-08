Heute im TV: Bildgewaltige Fantasy-Action, die eine der berühmtesten Schlachten der letzten 2500 Jahre entfesselt

Am Sonntag strahlt ProSieben in der Nacht 300 aus. Zack Snyders Action-Epos basiert auf einer Comic-Vorlage, die eine der epischsten Schlachten mit fiktiven (Fantasy-)Elementen überhöht.

Nach seinem Dawn of the Dead-Remake wurde Zack Snyder spätestens mit dem brachialen Action-Fest 300 zum gefeierten (und umstrittenen) Hollywood-Regisseur. Die Adaption von Frank Millers Vorlage setzte neben Robert Rodriguez' Sin City neue Maßstäbe, was die bildgenaue Umsetzung von Comics auf der großen Leinwand anging.

In der Nacht von Sonntag auf Montag läuft 300 auf ProSieben. Der Mix aus Historien-Bezügen, Bombast-Action und Fantasy-Elementen ist immer noch ein bildgewaltiger Rausch.

300 hat Comic-Verfilmungen stark geprägt

Mit seiner Frank Miller-Adaption setzte der Regisseur auf einen besonderen Stil, mit dem er die einzelnen Panels aus dem Comic fast 1:1 auf seinen Film übertrug. Zusammen mit der überstilisierten Action aus vielen Zeitlupen und stark gesättigten Farbtönen ist 300 oft wie ein bewegtes Gemälde voller martialischer Schlachten. Der Regisseur setzte für seine nachfolgende Comic-Adaption Watchmen - Die Wächter erneut auf diesen Stil.

Inhaltlich orientiert sich die Geschichte von 300 an der realen Schlacht bei den Thermopylen. Hier kam es 480 v. Chr. zu Beginn des Zweiten Perserkrieges zum Kampf um den schmalen Durchgang zwischen griechischen Kriegern und der persischen Übermacht unter König Xerxes I. Historisch allzu genau ist Snyders Action-Feuerwerk aber nicht.

Wann läuft 300 im TV?

ProSieben strahlt Zack Snyders Blockbuster vom 27. August auf den 28. August um 01:05 Uhr aus. Alternativ könnt ihr 300 auch gerade bei Netflix im Abo streamen.

2014 ist das Sequel 300: Rise of an Empire erschienen, das nicht von Snyder inszeniert wurde. Den Nachfolger könnt ihr ebenfalls im Netflix-Abo streamen.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

