Heute im TV: Bitterer Fantasy-Flop mit Vin Diesel hat ein ganzes Fantasy-Universum begraben

Mit dem Fantasy-Epos The Last Witch Hunter wollte Vin Diesel nach Fast & Furious, Riddick und Triple X seine Filmografie um ein weiteres Franchise erweitern. Der Startschuss ging komplett daneben.

Vin Diesels Karriere fußt auf drei großen Filmreihen, die allesamt ihre Wurzeln Anfang der 2000er Jahre haben. Während der Schauspieler in unregelmäßigen Abständen als Riddick und Xander Cage zurückkehrt, ist die Rolle von Dom Toretto in den Fast & Furious-Filmen bisher sein größter Franchise-Erfolg. Vor zehn Jahren wollte er in diese Liste um einen weiteren Eintrag erweitern.

Die Rede ist von The Last Witch Hunter, einem Fantasy-Blockbuster in der Tradition bekannter Rollenspiele. Der Film erzählt die Geschichte von dem Hexenjäger Kaulder. Er ist der letzte seiner Art und hat viele Jahrhunderte erlebt. Nun kämpft er im New York der Gegenwart gegen übernatürliche Kreaturen. Eigenen Angaben zufolge wurde die Figur von Diesels eigenem Dungeons & Dragons-Charakter inspiriert.

Fantasy-Blockbuster im TV: The Last Witch Hunter ist Vin Diesels gescheitertes Passionsprojekt

Es kommt nicht oft vor, dass Schauspieler:innen den Start eines neuen Franchise als ihr großes Passionsprojekt erklären. Meistens sind es kleinere, abseitige und persönlichere Filme, die sich als Herzensangelegenheit einer filmschaffenden Person offenbaren. Diesel aber war Feuer und Flamme für The Last Witch Hunter und hat alles gegeben. Trotzdem entpuppte sich der Film als weitere Diesel-Enttäuschung.

Hier könnt ihr euch den Trailer zu The Last Witch Hunter anschauen:

The Last Witch Hunter - Trailer (Deutsch) HD

Sowohl aus finanzieller als auch aus qualitativer Sicht konnte The Last Witch Hunter nicht überzeugen. Die 90 Millionen US-Dollar teure Produktion erntete überwiegend negative Kritiken. Am Ende seines Kinolaufs hatte der Film nur 147 Millionen US-Dollar eingespielt. In seiner Heimat, den USA, waren es gerade einmal 27 Millionen, was eine Katastrophe für einen Franchise-Starter ist, der Publikumsinteresse beweisen soll.

Bevor das The Last Witch Hunter-Universum überhaupt entstehen konnte, wurde es zu Grabe getragen. Lionsgate, das Studio hinter dem Film, hat seit dem schwachen Kinostart den Mantel des Schweigens über die geplante Fortsetzung gelegt. Das letzte Lebenszeichen ist inzwischen fünf Jahre her. Damals sagte Diesel gegenüber Collider knapp und kryptisch, dass sich Teil 2 in "aktiver Entwicklung" befindet.

Allzu hoffnungsvoll sollten wir allerdings nicht sein. The Last Witch Hunter 2 hat von offizieller Seite bis heute kein grünes Licht bekommen. EInen popkulturellen Einschlag hat Diesels Passionsprojekt nicht hinterlassen. Keine Fan-Petition, keinen sonstigen Kampagnen. Nur Diesel scheint, den Kampf um Teil 2 noch nicht aufgegeben zu haben, und setzt sich weiterhin für Kaulders nächstes Fantasy-Abenteuer ein.

Wann läuft The Last Witch Hunter mit Vin Diesel im TV?

Der Fantasy-Blockbuster The Last Witch Hunter mit Vin Diesel in der Hauptrolle läuft heute Abend am 28. Januar 2025 um 20:15 Uhr auf ProSieben. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 22:25 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 01:00 Uhr. Wenn ihr den Film lieber streamen wollt, könnt ihr das aktuell im Abo von Amazon Prime tun. Ihr müsst euch allerdings beeilen, denn Ende Februar verschwindet er.